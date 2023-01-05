سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 5-1-2023



سعر الدولار سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 5-1-2023 في ختام التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وكسر حاجز الـ 27 جنيه، ، ووصل إلى 27.07 جنيه للشراء و27.16 جنيه للبيع، كما جاء في آخر تقرير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء وفقاً لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في مصر.



سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم 26.70 جنيه للشراء مقابل 26.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامي

سجل سعر الدولار 26.65 جنيه للشراء مقابل 26.70 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر العملة الامريكية فى بنك CIBطرح البنك التجاري الدولى سعر الدولار بـ 26.70 جنيه للشراء مقابل 26.80 للبيع.سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكاناستقر سعر الدولار عند 26.60 جنيه للشراء مقابل 26.60 للبيع.سعر الدولار فى ايجي بنكقُدر سعر الدولار فى بنك ايجي بنك بـ 26.75 جنيه للشراء مقابل 26.80 للبيع.سعر العملة الخضراء فى بنك بلوم مصربلغ سعر الدولار اليوم 26.40 للشراء مقابل 26.50 للبيع.سعر الدولار فى بنك البركةسجل سعر الدولار 26.60 جنيه للشراء مقابل 26.70 للبيع.سعر الدولار في بنك مصرطرح سعر الدولار فى بنك مصر عند 26.70 للشراء مقابل 26.75 للبيع.سعر الخضراء فى البنك الكويتي الوطنيجاء سعر الدولار فى البنك الكويتى الوطنى بنحو 26.60 جنيه للشراء مقابل 26.70 للبيع.سعر الدولار فى المصرف المتحدقُدر سعر الدولار بـ 26.60 جنيه مقابل 26.70 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويساستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 26.40 جنيه للشراء مقابل 26.50 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك QNBطرح سعر الدولار فى البنك الاهلي القطري عند 26.70 جنيه للشراء مقابل 26.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي – مصربلغ سعر الدولار 26.75 جنيه للشراء مقابل 26.85 للبيع.سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربيسجل سعر الدولار 27.06 جنيه للشراء مقابل 27.10 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريشهد سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي استقراراً عند 26.95 جنيه للشراء مقابل 27 جنيه للبيع.