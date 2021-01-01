تطلق سبيس إكس 114 قمراً صناعياً

بدأت شركة سبيس إكس العام بضجة كبيرة بعد إطلاق صاروخها الأول في عام 2023 والذي أوصل 114 قمراً صناعياً إلى مدار منخفض.
انطلق صاروخ فالكون 9 في الساعة 9:56 صباحًا بالتوقيت الشرقي من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا مع حمولة من الأقمار الصناعية لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والعديد من الأجهزة لمراقبة الزراعة و 10 أقمار صناعية جديدة من Starlink للإنترنت.
هذه المهمة، المعروفة باسم ترانسبورتر -6 ، تتبع عام سبيس إكس القياسي البالغ 61 عملية إطلاق في عام 2022 ، لكن الشركة تستهدف ما يصل إلى 100 مرة هذا العام.
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