تطلق سبيس إكس 114 قمراً صناعياً

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بدأت شركة سبيس إكس العام بضجة كبيرة بعد إطلاق صاروخها الأول في عام 2023 والذي أوصل 114 قمراً صناعياً إلى مدار منخفض.



انطلق صاروخ فالكون 9 في الساعة 9:56 صباحًا بالتوقيت الشرقي من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا مع حمولة من الأقمار الصناعية لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والعديد من الأجهزة لمراقبة الزراعة و 10 أقمار صناعية جديدة من Starlink للإنترنت.



هذه المهمة، المعروفة باسم ترانسبورتر -6 ، تتبع عام سبيس إكس القياسي البالغ 61 عملية إطلاق في عام 2022 ، لكن الشركة تستهدف ما يصل إلى 100 مرة هذا العام.

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يأتي أيضًا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة SpaceX أنها تجمع 750 مليون دولار في جولة جديدة من التمويل تقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية بـ 137 مليار دولار من المستثمرين.كانت هذه هي المرة الثانية التي حاولت فيها سبيس إكس إطلاق إحدى مراحلها الأولى من فالكون 9 15 مرة، حيث أطلق هذا الصاروخ سابقًا القمر الصناعي GPS III-3 لقوة الفضاء الأمريكية ، وثلاث بعثات تجارية أخرى و 10 مجموعات من أقمار ستارلينك.