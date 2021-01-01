تطوير نظام جديد لتشغيل جميع أجهزة المنزل عبر الإنترنت

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لفتت شركة "سامسونج" للإلكترونيات الأنظار يوم الأربعاء إلى جهودها لجعل المنازل المتصلة والمستدامة أسلوبا للحياة في المستقبل.



وخلال مؤتمر صحفي عُقد قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية، طرحت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة رؤيتها لمستقبل يتم فيه توصيل جميع الأدوات المنزلية معا لتتواصل بعضها مع بعض بسلاسة لتصبح حياة الناس أسهل وأكثر رفاهية.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج" للإلكترونيات "هان جونغ-هي" في الحدث: «نحن ندرك أن رؤيتنا كبيرة». وأضاف: «يتعلق الأمر بحل التحديات الحقيقية اليوم، وفهم احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم للمستقبل».

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وأقر "هان" بالصعوبات في توصيل جميع الأجهزة المنزلية والتوفيق بينها، حيث قال: «سيستغرق الأمر وقتا وابتكارا وتعاونا مع الشركاء في جميع أنحاء العالم. لكننا ملتزمون بتحقيق ذلك، وقد بدأنا بالفعل».وقد عملت "سامسونج" على تحقيق الرؤية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث حسنت تدريجيا منصة "الأشياء الذكية" (SmartThings)، كما تعمل مع شركات أخرى لتبني معيار المنزل الذكي الجديد "ماتر" (Matter). وفي هذا الحدث، أعلنت شركة "سامسونج" عن إطلاق المركز الجامع للأشياء الذكية (SmartThings Station)، وهو أول منتج من "سامسونج" مزود بدعم مدمج للمنصة "ماتر".وقالت "سامسونج" إن المركز يوفر طرقا بسيطة وقابلة للتشغيل المتبادل ويمكن الاعتماد عليه لتوصيل عدد أكبر من الأجهزة. وسيساعد المركز في توفير الطاقة وتقليل التأثير على المناخ، مع بعض المميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وقال "جونغ جيه-يوم"، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأشياء الذكية في الشركة: «ينبغي ألا يكون الحصول على منزل ذكي معقدا أو باهظ الثمن، لذلك أردنا أن ننشئ منصة الأشياء الذكية لتصبح مركزا بسيطا ويُعتمد عليه وقابلا للتوسع».وضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤيتها للمنزل الذكي في وقت أقرب، تسعى "سامسونغ" لجعل جميع أجهزتها المنزلية متصلة بشبكات واي فاي والسماح للأجهزة المنزلية من 13 علامة تجارية مختلفة تنتمي إلى تحالف الأجهزة المنزلية المتصلة (HCA) بالاتصال معا والتحكم فيها بنهاية هذا العام.يُذكر أن شركة "سامسونغ" عضو مؤسس في تحالف الأجهزة المنزلية المتصلة، إلى جانب منافستها المحلية شركة "إل جي" للإلكترونيات. وقد تأسس التحالف في عام 2021 بهدف تزويد المستهلكين بمزيد من الخيارات ضمن منظومة منزلية متصلة آمنة ومؤمَّنة وقابلة للتشغيل البيني.وقالت شركة "سامسونغ" إنها تخطط لإطلاق محطة الأشياء الذكية في الولايات المتحدة في الشهر المقبل.