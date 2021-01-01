تعلن سامسونج عن أرخص هواتفها لمحدودي الدخل.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميا عن واحد من هاتفها Galaxy F04، والذي يعد واحدا أرخص هواتفها الذكية، حيث يأتي الهاتف بمواصفات متميزة في الشاشة والكاميرا والبطارية، مع سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل
وأطلقت سامسونج هاتفها الأرخص Galaxy F04 في السوق الهندية ، حيث من المقرر أن تبدأ المبيعات في 12 يناير المقبل، كما سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، حيث جاء بسعر 90 دولارًا أمريكيا، مع اللونين الوردي والأخضر.
وجاء هاتف سامسونج Galaxy F04 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.5 بوصة، تقدم جودة + HD ، ودقة 1600 × 720 بكسل، مع معدل التحديث 60 هرتز في الثانية، مع ميزات بطاقة SIM المزدوجة و 4G VoLTE و Wi-Fi و Bluetooth و GPS ، ومقبس 3.5 ملم.
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