تعرف على روبوت ChatGPT الذي تحدث عنه إيلون ماسك؟



إيلون ماسك إيلون ماسك

اكتسب روبوت الدردشة ChatGPT بمجرد إطلاقة، اهتمامًا كبيرًا وشعبية، حيث اشترك أكثر من مليون شخص في الأيام الخمسة الأولى من إصداره، وهو مستوى مشاركة استغرق تحقيقه فيسبوك وسبوتيفاي أشهرا.



يأخذ التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي منحًى جديدًا، عقب التوسع في الاعتماد على نظام "CHATGPT" أو ما يُعرف بروبوت الدردشة.



روبوت ChatGPT تم تطويره بواسطة شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي" (OpenAI)، يعد إيلون ماسك كأحد مؤسسيها، ومن بين داعميها شركة مايكروسوفت.

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يعد ChatGPT روبوت أو برنامج يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يتحاور مع المستخدم ويجيب على ما يطرح عليه من أسئلة بشكل مفصل، ويتذكر كل ما طرح عليه من قبل من أسئلة خلال الحوار الذي يتم وكأنه بين شخصين.علاقة إيلون ماسك بـ ChatGPTتأسست شركة OpenAI في عام 2015 من قبل مجموعة من أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ، لقد تعهدوا بمليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي "بالطريقة التي من المرجح أن تفيد البشرية ككل".كان ماسك صريحًا بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي والذي كان أحد أسباب مشاركته في إنشاء OpenAI، وقال عن أحدث نسخة من برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في تغريدة "ChatGPT مخيف جيد، نحن لسنا بعيدين عن الذكاء الاصطناعي القوي".أضاف إيلون ماسك "الروبوت الدردشة ChatGPT، فريد من نوعه بقدرات خيالية، يُجيب على كافة الأسئلة "ما هو Chat GPT؟هو نموذج لغوي كبير يتم تدريبه على كمية هائلة من البيانات النصية، هذا يسمح له بإنشاء نص يشبه الإنسان بشكل مخيف استجابة لمطالبة معينة.تقول شركة OpenAI إن نموذج Chat GPT الخاص بها قد تم تدريبه باستخدام تقنية التعلم الآلي تسمى "التعلم المعزز من التعليقات البشرية".يمكن أن يحاكي ذلك الحوار والإجابة على أسئلة ،يستجيب لمطالبات النص من المستخدمين ويمكن أن يطلب منه كتابة مقالات وكلمات الأغاني والقصص والملاعب التسويقية والنصوص ورسائل الشكوى وحتى الشعر.هل ينافس ChatGPT محرك البحث جوجل بالفعل؟تخطط شركة مايكروسوفت لتحديث محرك بحث Bing الخاص بها، حيث تستخدم روبوت الدردشة (ChatGPT) الذي يفوق على كل روبوتات الدردشة ، مما يسمح بالإجابة على استفسارات البحث بجمل كاملة بدلاً من تقديم قائمة من الروابط.هناك بعض المحللين يرون أن ChatGPT كمحرك بحث أصبح تهديدًا مباشرًا لجوجل، وليس فقط جوجل بل أنه قد يغير شكل الإنترنت .كيفية استخدام ChatGPT- افتح openai.com، قم بتسجيل حساب وتسجيل الدخول (إذا كان لديك حساب، قم بتسجيل الدخول مباشرة)- انقر فوق ChatGPT في أسفل اليسار- انقر فوق جربه الآن على chat.openai.com.- أدخل السؤال الذي تريد الاستعلام عنه في مربع الإدخال في الأسفل