سيارة BMW المستقبلية «متغيرة الألوان»

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تستخدم سيارة BMW i Vision Dee الجديدة المتغيرة الألوان، الحبر الإلكتروني للانتقال بين 32 لونًا، بما في ذلك البنفسجي والوردي والأصفر والأبيض والأحمر.



قالت الشركة فإن "السيارة مجرد مفهوم ولن يتم طرحها للبيع، نعرض ما هو ممكن عند دمج الأجهزة والبرامج، وبهذه الطريقة، يمكننا استغلال الإمكانات الكاملة للرقمنة لتحويل السيارة إلى رفيق ذكي.



أضاف: "هذا هو مستقبل مصنعي السيارات وأيضًا لشركة BMW- اندماج التجربة الافتراضية والقيادة الحقيقية."

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تستخدم السيارة الجديدة E-ink، وهو الأكثر شهرة من الشاشات المستخدمة في أجهزة القراءة الإلكترونية، ينقسم جسم سيارة BMW i Vision Dee إلى "كبسولات دقيقة"، تحتوي هذه الكبسولات الدقيقة على أصباغ ملونة يتم تحفيزها بواسطة مجال كهربائي، مما يمنح تغيير الوان السيارة".عندما سُئلت BMW عن الغرض من تغيير لون السيارة، قالت"رؤية للمستقبل البعيد".قال متحدث باسم BMW: "نحن في BMW نحاول دائمًا دفع الأمور إلى أبعد الحدود، وهو ما يعني أيضًا استكشاف جميع جوانب المواد المبتكرة".في معرض CES العام الماضي، كشفت BMW عن نموذج iX Flow، والذي يستخدم الحبر الإلكتروني للتغيير من الأسود إلى الأبيض، الآن، وسعت الشركة هذا إلى الشكل الخارجي متعدد الألوان، والذي يمكن تكوينه بناءً على أذواق الفرد- على الرغم من أنه لا يمكن تغيير اللون إلا عندما تكون السيارة ثابتة.