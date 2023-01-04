الجهاز المركزي للإحصاء: 116 مليون دولار زيادة في صادرات مصر الزراعية عام 2022



اللواء خيرت بركات اللواء خيرت بركات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2022، مقارنة بالعام الماضي.



ووفق «الإحصاء»، بلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية من السلع الزراعية نحو مليارين و452 مليون دولار، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2022، مقابل مليارين و335 مليون دولار، فى الفترة المناظرة من العام السابق له 2021 بزيادة 116 مليونًا و279 ألف دولار.



وسجلت صادرات البطاطس ارتفاعًا كبيرًا، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 361 مليونًا و991 ألف دولار، مقابل 196 مليونًا و64 ألف دولار فى نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 165 مليونًا و927 ألف دولار.

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وتلتها صادرات القطن، حيث بلغت قيمتها 226 مليونًا و716 ألف دولار فى التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل 152 مليونًا و458 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة بلغت 74 مليونًا و258 ألف دولار. وتضمنت قائمة الصادرات أيضًا، البصل الطازج، وبلغت قيمتها نحو 102 مليون و269 ألف دولار فى الـ9 أشهر الأولى من 2022، مقابل 69 مليونًا و337 ألف دولار فى الفترة المناظرة من عام 2021.