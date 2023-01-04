الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، : نصف مليار دولار واردات مصر من الشاي والبن

تعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي والبن والبهارات بلغت نصف مليار دولار .
وتركزت الواردات في
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