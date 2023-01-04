الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، : نصف مليار دولار واردات مصر من الشاي والبن

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تعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.



وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي والبن والبهارات بلغت نصف مليار دولار .



وتركزت الواردات في

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1- شاي اسود بقيمة 213 مليون و246 ألف دولار2- بن بقيمة 160 مليون و 682 ألف دولار3- فلفل أسمر ناعم وحصي ب30 مليون و719 ألف دولار4- حبهان (هايل ) بمبلغ 29 مليون و323 ألف دولار5- قرفة ناعمة وأعواد بستة ملايين و458 ألف دولار6- كزيره ناعمة وحصى بسته ملايين و304 ألف دولار7- فرنفل ناعم وأعواد بأربعة ملايين و640 ألف دولار8- زنجبيل بثلاثة ملايين و901 ألف دولار9- كمون ناعم وحصى بثمانية ملايين و808 ألف دولار10- زعتر بثلاثة ملايين و516 ألف دولار11- كركم بمليونين و458 ألف دولار