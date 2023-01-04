الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، : نصف مليار دولار واردات مصر من الشاي والبن

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، : نصف مليار دولار واردات مصر من الشاي والبن

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر التجارة الخارجية أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي والبن والبهارات بلغت نصف مليار دولار .

وتركزت الواردات في

1- شاي اسود بقيمة 213 مليون و246 ألف دولار

2- بن بقيمة 160 مليون و 682 ألف دولار

3- فلفل أسمر ناعم وحصي ب30 مليون و719 ألف دولار

4- حبهان (هايل ) بمبلغ 29 مليون و323 ألف دولار
5- قرفة ناعمة وأعواد بستة ملايين و458 ألف دولار

6- كزيره ناعمة وحصى بسته ملايين و304 ألف دولار

7- فرنفل ناعم وأعواد بأربعة ملايين و640 ألف دولار

8- زنجبيل بثلاثة ملايين و901 ألف دولار

9- كمون ناعم وحصى بثمانية ملايين و808 ألف دولار

10- زعتر بثلاثة ملايين و516 ألف دولار

11- كركم بمليونين و458 ألف دولار

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، : نصف مليار دولار واردات مصر من الشاي والبن

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62869

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager