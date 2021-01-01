نصائح هامه لتجنب انتفاخ المعدة

انتفاخ المعدة مشكلة تواجه الكثير من الأشخاص فهي تضع الكثير منا في مواقف محرجة بسبب الأصوات الصادرة من المعدة أو خروج ريح لا يمكن السيطرة عليه، لذلك لهلوبة تقدم لكِ في السطور التالية نصائح لتجنب مشكلة انتفاخ المعدة بشكل دائم، كل ما عليك فعله هو الإستمرار عليها لضمان أفضل النتائج.
نصائح لتجنب انتفاخ المعدة:
1- تجنب بعض أنواع الفواكه والخضار:
حيث أنه تسبب الغازات وانتفاخ البطن، ومن أمثلتها: الملفوف، القرنبيط، الجزر، البروكلي، الخس، التفاح، الكمثرى.
2- تناول الألياف بكميات مناسبة:
بالرغم من وجوب تناولها في الغذاء إلا أنها كربوهيدرات غير قابلة للهضم والإكثار منها يسبب انتفاخ البطن والإمساك، لذا ينصح تناولها بشكل تدريجي وشرب الماء بكثرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!