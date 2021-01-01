نصائح هامه لتجنب انتفاخ المعدة



انتفاخ المعدة انتفاخ المعدة

انتفاخ المعدة مشكلة تواجه الكثير من الأشخاص فهي تضع الكثير منا في مواقف محرجة بسبب الأصوات الصادرة من المعدة أو خروج ريح لا يمكن السيطرة عليه، لذلك لهلوبة تقدم لكِ في السطور التالية نصائح لتجنب مشكلة انتفاخ المعدة بشكل دائم، كل ما عليك فعله هو الإستمرار عليها لضمان أفضل النتائج.



نصائح لتجنب انتفاخ المعدة:

1- تجنب بعض أنواع الفواكه والخضار:

حيث أنه تسبب الغازات وانتفاخ البطن، ومن أمثلتها: الملفوف، القرنبيط، الجزر، البروكلي، الخس، التفاح، الكمثرى.



2- تناول الألياف بكميات مناسبة:

بالرغم من وجوب تناولها في الغذاء إلا أنها كربوهيدرات غير قابلة للهضم والإكثار منها يسبب انتفاخ البطن والإمساك، لذا ينصح تناولها بشكل تدريجي وشرب الماء بكثرة.

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3- تجنب المشروبات الغازية:حيث تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب الانتفاخ.4- تجنب البقوليات:حيث أنها من الأطعمة صعبة الهضم، فهي تحتوي على نوع من السكريات غير قابل للهضم.5- تجنب السكريات المضافة للأغذية:مثل السوربيتول وسكر الفركتوز، حيث يصعب هضمها مما يسبب انتفاخ المعدة.6- منتجات الألبان:بعض الأشخاص لديهم مشكلة في هضم سكر الحليب أو سكر اللاكتوز، لذا ينصح بتجنب تناول منتجات الألبان.7- السيطرة على التوتر:الضغط العصبي والتوتر قد يسببوا الانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك، لذلك ينصح بالاسترخاء أو عمل تمارين اليوجا أو التأمل لتحسين عملية الهضم.