جسمك يعطيك جرس إنذار.. علامات الإصابة بالتهاب المفاصل

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التهاب المفاصل

ما هو التهاب المفاصل
التهاب المفاصل هو اضطراب يصيب المفاصل ويعد من أكثر أنواع الالتهابات الشائعة لدى كبار السن، حيث يؤدي إلى حدوث تورم وتهيج في مفاصل الجسم، وصعوبة في حركتها، وآلام شديدة تؤثر على حياة المريض.

يعد التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة التي يصعب الشفاء منها بشكل تام ويمكن أن تلازم المصاب طيلة حياته. ومن الجدير بالذكر أن مرض التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على مفصل واحد أو أكثر من مفاصل جسم الإنسان ويوجد أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، ومن أشهر أنواعه التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الفقارية.

تظهر أعراض التهاب المفاصل وتتطور عادةً تدريجياً، ولكنها يمكن أن تظهر فجأةً أيضاً. على الرغم من أن التهاب المفاصل شائع لدى كبار السن، إلا أنه يمكن أن يصيب أيضاً الأطفال، والمراهقين، والبالغين الأصغر سناً. يصيب التهاب المفاصل النساء أكثر من الرجال كما يصيب أكثر الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

المصدر: altibbi

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