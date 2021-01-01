تعرف على فوائد تناول سلطة الفواكه فى الشتاء.. مناعة قوية ومفيدة للقلب



سلطة الفواكه سلطة الفواكه

الفراولة واليوسفي والبرتقال، وأنواع أخرى من الفواكه المعروف ظهورها خلال فصل الشتاء، وجميعها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل على الجسم إذا تناولت سلطة الفواكه في الشتاء.



يرجع احتواء فواكه الشتاء علي فيتامين سي، إلى الحفاظ والحد من الإصابة بالأمراض المعدية والتنفسية، فعند تناولك للفراولة كمثال لأنواع الفواكه الشتوية فأنت تعمل على تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد المختلفة، كما أن الفراولة تحتوي علي حمض الفوليك والماغنسوم والبوتاسيوم، وجميعها عناصر همة لصحة الجسم وخاصة القلب والأوعية الدموية.



أشار التقرير، أن الموز يعد أيضا من الفواكه الشتوية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كالألياف، والماغنسيوم والبوتاسيوم، فتناولك له يحميك من التقلبات المزاجية المرتبطة بفصل الشتاء، وأيضا يقيك من عدة أمراض أشهرها السرطان.



وأكد التقرير، أن تناول البرتقال يعد من الحيل الجيدة، فهو من الفواكه الشتوية الرائعة، لأنه غني بفيتامين سي، كما أنه يقي من الإصابة بالأنيميا، ويعمل علي زيادة امتصاص الحديد في الجسم، وأيضا يساهم في تحسين صحة القلب، وينظم ضغط الدم، يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي، ويحميه من الإصابة بالإضطرابات.



وحث التقرير على ضرورة تناول التفاح فهو غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية مختلفة ومهمة.



وأخيرا، عليك تناول الرمان فهو غني بالحديد وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ وحمض الفوليك، وجميع هذه العناصر الغذائية تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، والتهاب المفاصل، وتعمل على تقوية صحة المخ والعقل، وأيضا يقوي المناعة ويحميك من أمراض الشتاء.



ولذا عليك صناعة سلطة الفواكه ووضع جميع الأنواع السابق ذكرها معا وتناولها يوميا للحصول على فوائدها العديدة والمهمة للجسم.