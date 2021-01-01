(تعددت الأسباب) «سيكو مصر».. لماذا تراجعت محاولات تصنيع تليفون محمول بأيادٍ مصرية؟



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تراجع واضح لشركة سيكو لإنتاج التليفون المحمول بصناعة مصرية داخل السوق المصرية، بعدما كانت الآمال معقودة عليها منذ انطلاقها لتكون منافسا محليا كبيرا للشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التليفون المحمول، وسوق كبيرة مثل السوق المصرية التي نادرًا ما تخسر فيها هذه الشركات.



وفي هذا السياق، قال محمد هداية عضو مجلس إدارة شعبة المحمول، إن سبب تراجع شركة سيكو لإنتاج التليفون المحمول في السوق المحلية المصرية، يعود لضعف التسويق والذي لم يكن بالشكل الأمثل والمطلوب في صناعة مثل صناعة المحمول والذي يتطلب لنجاحه تسويقًا أكبر من أي شيء آخر .



وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المحمول لـ «المصري اليوم»، إن تليفون سيكو كان يعد أفضل تصنيفا داخل الصين من إنفينكس على سبيل المثال أثناء إطلاقه، خاصة أنه من التليفونات المصنفة داخل الصين أضخم مكان إنتاج للتليفونات المحمولة في العالم، إلا أنه لنفس السبب تراجع بشكل كبير مؤخرًا.

قد يعجبك أيضا...

مصدر داخل الشركة، قال لـ«المصري اليوم» إن التراجع الحالي جزء منه تأثر بقرار وقف الاستيراد، خاصة أن الشركة تعتمد بشكل كبير أيضا على استيراد أجزاء من الخارج ويتم تجميعها في مصر، مشيرًا إلى أن التسويق للعلامة التجارية يحتاج أموالا طائلة لم يكن للشركة قدر على توفيتها طول الوقت.وأضاف أن الشركة تصدر كميات كبيرة إلا أن المنافسة داخل مصر شديدة مع شركات المحمول الدولية والتي افتتحت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأفرع والمصانع لها داخل مصر، خاصة مع كونها واحدة من أكبر الأسواق العالمية.سيكو مصروفي عام 2017، تم تصنيع هاتف من إنتاج شركة سيكو مصر باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنيه عبر خمس خطوط إنتاج، وتطلقها الشركة المصرية لصناعات السليكون، وهى شركة مساهمة مصرية نشأت بالشراكة بين شركة «سيكو تكنولوجى» وشركة «سيليكون واحة» المملوكة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبحت سيكو أول علامة تجارية مصرية في مجال الهواتف المحمولة.وتصل نسبة التصنيع للهاتف المحلي الصنع سيكو مصر حوالي 45%، حيث يتم تصنيع اللوحة الأم الخاصة بالهاتف، علاوة على ضغط الشاشة الخارجية بشاشة اللمس ومعايرتها، ثم يتم التجميع على خطوط SKD وإجراء اختبارات دقيقة جدا باستخدام أحدث أجهزة الاختبار المتطورة عالميا.