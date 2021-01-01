المحتوى العنيف على «يوتيوب» يخضع لقواعد جديدة..«محروم من الأرباح»..

نشرت منصة يوتيوب في بداية شهر ديسمبر قائمة بأنواع المحتوى المقرر حرمانه من الأرباح مهما بلغت مشاهداته، وتضمن حينها المحتوى العنيف أو الدموي بكل أشكاله وأنواعه سواء كان حقيقيًا أو حتى في حالة كان مصطنعاً في شكل جرافيكس، إلا في حالات محدودة جداً تكون بغرض تعليمي طبي أو إخباري.
كذلك تضمنت القائمة جميع أنواع المحتوى القائم على قُصّر سواء مشاركين أو ضحايا، وأي محتوى يتضمن استعراض المواد المخدرة، وأي فيديوهات تحتوي على خطاب كراهية أو ألفاظ نابية أو عنصرية.
ووفقاً لموقع «فينتشر بيت» الأمريكي اليوم فأن الحرمان أيضاً سينال ألعاب الفيديو، التي تتضمن مشاهد عنيفة أو دموية فجة، خاصة ما تحتوي على ألفاظ عنصرية تنافي قواعد الآداب العامة.
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