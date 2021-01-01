المحتوى العنيف على «يوتيوب» يخضع لقواعد جديدة..«محروم من الأرباح»..

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صورة الخبر: يوتيوب
يوتيوب

نشرت منصة يوتيوب في بداية شهر ديسمبر قائمة بأنواع المحتوى المقرر حرمانه من الأرباح مهما بلغت مشاهداته، وتضمن حينها المحتوى العنيف أو الدموي بكل أشكاله وأنواعه سواء كان حقيقيًا أو حتى في حالة كان مصطنعاً في شكل جرافيكس، إلا في حالات محدودة جداً تكون بغرض تعليمي طبي أو إخباري.

كذلك تضمنت القائمة جميع أنواع المحتوى القائم على قُصّر سواء مشاركين أو ضحايا، وأي محتوى يتضمن استعراض المواد المخدرة، وأي فيديوهات تحتوي على خطاب كراهية أو ألفاظ نابية أو عنصرية.

ووفقاً لموقع «فينتشر بيت» الأمريكي اليوم فأن الحرمان أيضاً سينال ألعاب الفيديو، التي تتضمن مشاهد عنيفة أو دموية فجة، خاصة ما تحتوي على ألفاظ عنصرية تنافي قواعد الآداب العامة.

بالمقابل اعترض صناع المحتوى على هذا القرار، تبعاً للموقع نفسه، وأشهر الألعاب التي تم حرمانها من الأرباح كانت ألعاب تحتوي على قتال ومشاهد عنف، مثل «The Callisto Protocol» ولعبة «Counter-Strike: Global Offensive»

لم يقف القرار على ما سيتم إنتاجه حديثاً بالعام الجديد، بل قرر يوتيوب تطبيق القرار بأثر رجعي على كل الما تم نشره سابقاً، ما أدى لانخفاض دخل الإعلانات على الفيديوهات.

كذلك حلل الموقع تابعات القرار التي تنال من البث المباشر أيضاً لألعاب الفيديو، وعليها قد يعزف صناع المحتوى عن قضاء أوقات طويلة مع الألعاب التي تخالف معايير القواعد الجديدة من عنف أو إساءة، ومعها قد تعود الخطوة على إنتاج ألعاب الفيديو من الأساس وتحديداً ألعاب الحركة والحروب، ومعها تنتبه الشركات للغة التي تتحدث بها شخصيات اللعبة وما يتم تناوله داخلها.

المصدر: المصرى اليوم

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