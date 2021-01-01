«الذئب».. أول قمر مكتمل في 2023 يضيئ السماء غد

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قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، إن القمر (بدر جمادى الآخر) سيكتمل بعد غد الجمعة حيث يظهر كامل الاستدارة بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 100% تقريبا، ويظل في السماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي.



وأوضح تادرس، في تصريح صحفي، اليوم، أن القمر يبدو في السماء بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين.



وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الذئب) حيث كانت الذئاب الجائعة تعوي خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم وقمر (بعد عيد الميلاد- الكريسماس) .

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وأكد أستاذ الفلك أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .من ناحية أخرى، أوضح الدكتور أشرف تادرس أن القمر سيقترن مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأمان) بعد غروب شمس يوم السبت المقبل، حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.وأضاف أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، لافتا إلى أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسي يدور حول النجم بولوكس عام 2006.