«الذئب».. أول قمر مكتمل في 2023 يضيئ السماء غد

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، إن القمر (بدر جمادى الآخر) سيكتمل بعد غد الجمعة حيث يظهر كامل الاستدارة بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 100% تقريبا، ويظل في السماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي.
وأوضح تادرس، في تصريح صحفي، اليوم، أن القمر يبدو في السماء بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين.
وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الذئب) حيث كانت الذئاب الجائعة تعوي خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم وقمر (بعد عيد الميلاد- الكريسماس) .
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