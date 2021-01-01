سكين جراحي يشم رائحة الأورام في ثوان

اكتشف الباحثون أن سكينًا جراحيًا ثوريًا «يشم الأورام» يمكنه تشخيص سرطان الرحم في غضون ثوانٍ، في اختراق يمكن أن يمكّن آلاف النساء الأصحاء من الحصول على الشفاء بشكل أسرع، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان.
يعد هذا المرض رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء ويصيب حوالي 9000 حالة سنويًا في المملكة المتحدة، ولكن تم العثور على حوالي 10 % فقط من أولئك الذين يشتبه في ظهور أعراضهم والذين خضعوا للخزعة.
وأوضح الخبراء في إمبريال كوليدج لندن، أن جهاز iKnife، وهو جهاز يستخدم بالفعل لعلاج سرطان الثدي والدماغ، يمكنه الكشف بدقة عن وجود سرطان بطانة الرحم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!