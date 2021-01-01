سكين جراحي يشم رائحة الأورام في ثوان

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اكتشف الباحثون أن سكينًا جراحيًا ثوريًا «يشم الأورام» يمكنه تشخيص سرطان الرحم في غضون ثوانٍ، في اختراق يمكن أن يمكّن آلاف النساء الأصحاء من الحصول على الشفاء بشكل أسرع، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان.



يعد هذا المرض رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء ويصيب حوالي 9000 حالة سنويًا في المملكة المتحدة، ولكن تم العثور على حوالي 10 % فقط من أولئك الذين يشتبه في ظهور أعراضهم والذين خضعوا للخزعة.



وأوضح الخبراء في إمبريال كوليدج لندن، أن جهاز iKnife، وهو جهاز يستخدم بالفعل لعلاج سرطان الثدي والدماغ، يمكنه الكشف بدقة عن وجود سرطان بطانة الرحم.

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وكتب فريق الباحثين في مجلة Cancers: «قام iKnife بتشخيص سرطان بطانة الرحم بشكل موثوق في ثوانٍ، وبدقة تشخيصية تصل إلى 89%، ما يقلل التأخير الحالي للنساء أثناء انتظار التشخيص التشريحي المرضي. النتائج المقدمة في هذه الدراسة يمكن أن تمهد الطريق لمسارات تشخيصية جديدة.»يستخدم iKnife التيارات الكهربائية للتمييز بين الأنسجة السرطانية والصحية عبر تحليل الدخان المنبعث عند تبخير نسيج الخزعة، بعد إزالته من الرحم.وقال الباحثون إن فعاليته ثبتت باستخدام خزعة من الأنسجة مأخوذة من 150 امرأة يشتبه في إصابتهن بسرطان الرحم ومقارنة النتائج بأساليب التشخيص الحالية. ويخطط الفريق لإطلاق تجربة إكلينيكية كبرى، ما قد يؤدي إلى انتشار استخدامها على نطاق واسع.