أهم 15 تطبيق للمكفوفين وضعاف البصر..في اليوم العالمي للغة برايل..

يوم عالمي يدعم حقوق الإنسان وتحديداً فاقدي البصر منهم، ولأن لهم الحق في ممارسة حياة طبيعية كما اعتادا الجميع، وأخذ اليوم العالمي للغة برايل اسمه نسبةً لمخترع اللغة «لويس برايل»التي أحدثت ثورة في حياة ضعاف البصر وفاقديه، عن طريق اختراع لغة خاصة تساهم في التعرف على الحروف لتعلم القراءة والكتابة.



وفي اليوم العالمي للغة برايل،«المصري اليوم»، يتناول أهم تطبيقات تدعم لغة برايل على الهواتف الذكية، وكيف يمكنها تيسير المعاملات اليومية.



تطبيقات فاقدي البصر

تشمل تطبيقات ذوي الاحتياجات الخاصة كل ما يحتاجه الأشخاص لممارسة حياتهم بطريقة تلقائية، فالوظائف الجديدة للذكاء الإصطناعي والواقع المعزز جعلت من كل الصعوبات خطوات متاحة التنفيذ، وأولهم تطبيقات خاصة لفاقدي البصر تساعدهم على أداء مهامهم اليومية بكل سلاسة.

تطبيق Learn Braille Alphabetيساهم هذا التطبيق في تعليم الكتابة والقراءة بطريقة برايل سواء للصغار أوالكبار، عن طريق خطوات بسيطة مع إضافة واجهة مستخدم سهلة، ويتوفر على أنظمة تشغيل iOS وأندرويد من خلال آب ستور وبلاي ستور.تطبيق Be my eyesيتيح تطبيق Be my eyes إمكانية تصوير أي شيء يحتاج الأشخاص لمعرفة معلومات عنه، وبمجرد إضافتها على التطبيق يجيب أحدهم عن شرح تفاصيلها، فهو قائم على التطوع لمساعدة فاقدي البصر، لذا يُعد بمثابة مجتمع متكامل يجمع ضعاف البصر والمكفوفين، بالمتطوعين المستعدين للمساعدة الآن، فيخبرون الشخص بجميع المعلومات المتاحة عن هذه الصورة، فعلى سبيل المثال يستطيعون ارسال صورة لحذاء والسؤال عن لونه، أو جهاز عن كيفية استخدامه وتأتيهم الإجابة في رسالة صوتية.كذلك يتيح التطبيق التواصل الهاتفي في مكالمة صوتية أو عبر الفيديو لتكون المكالمة قادراً على إعطاء إجابة مفيدة، فيتابعون صلاحية المواد الغذائية أو قراءة إشارات المرور أو التمييز بين ألوان الملابس أو أنواع الأدوية.وقبل اختيار المتحدث يحدد الأشخاص موضوع المساعدة أو غرضها حتى يجيبه أكثرهم دراية بهذا الأمر، فكلما اتضحت الأسئل من البداية كلما كان المتطوع قادراً على المساعدة.تطبيق Voice Dream Readerيعمل هذا التطبيق على تحويل النصوص إلى كلمات مسموعة، ومعها يتيح إمكانية القراءة عن طريق الأذن، ليوفر حالة استماع دقيقة عالية الجودة، فتكون تجربة مثالية لضعاف البصر أو فاقديه.تطبيق Speech to textيتيح هذا التطبيق تحويل الصوت إلى رسائل مكتوبة على الموبايل، ومن ثم ارسالها، ويختار الشخص لغته المناسبة للكتابة والتحدث، وبمجرد تسجيل رسالة صوتية تتحول مباشرة لنص، أيضاً يتيح التطبيق إرسال الرسائل بعدة طرق أو لأكثر من جهة مثل واتس آب أو ايميل أو ماسنجر أو حتى مشاركتها على فيسبوك.Learn braille. A beginners guideيتيح التطبيق المساعدة في تعلم القراءة بطريقة برايل، بداية من تعليم الحروف حتى إتقان أشهر الكلمات وطريقة قراءتها، مع متابعة للمارسة وبعد انقضاء فترة التعلم يقدم التطبيق عدد من الاختبارات للتأكد من صحة التعلم.تطبيق envisionيتيح ميزة شرح المشهد ومن خلاله يستطيع الشخص توجيه كاميرا الموبايل أمام مكان أو صورة يحتاج تفسيرها أو حتى لاختيار اتجاه المشي في الطرق المتنوعة، فتلتقط كاميرا الهاتف المشهد من أمامها، وتصدر صوتاً يفيد بمعلومات عنه سواء كانت لطبيعة المكان أو الاشخاص الموجودين حوله، بل ويستطيع الشخص تسجيل عدة صور لاشخاص وبمجرد التقاطتهم ينبهه الهاتف لوجود هذا الشخص الذي قامت الكاميرا بتصويره سابقاً، و كذلك أي شيء محدد يقرر الشخص الاحتفاظ به في ذاكرة هاتفه.لذا يعتبر بين أبرز التطبيقات التي تساعد ضعاف البصر والمكفوفين على الخروج بمفردهم والاعتماد على أنفسهم، لاعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال كاميرا الموبايل. يستطيع أيضاً قراءة ملفات PDF، أو المستندات المكتوبة بخط الأيد فيتيح التعرف على أي نصوص مكتوبة ومتاح بحوالي 60 لغة.تطبيقات تدعم لغة برايل على الهواتف الذكيةGreta : يدعم تجربة سينمائية مميزة عن طريق الوصف الصوتي والترجمة، ويحتوي على أكثر من 400 فيلم، ومتاح لأنظمة أبل وأندرويد.iBlink Radio : يساعد وصول ضعاف البصر وفاقديه للمحطات الإذاعية على الإنترنت وخدمات القراءة اللاسلكية..لكنه متوفر لأجهزة أبل فقط.TapTapSee : بمجرد التقاط صورة لأي مجسم أو شيء ثنائي أو ثلاثي الأبعاد ينطق التطبيق الاسم بمجرد النقر على شاشة ومتاح لأنظمة أندرويد و أبل.BlindSquare: هذا التطبيق يختص بالمسافات والوقت، فيرشد المستخدمين إلى كيفية الوصول لأي مكان يحددوه ويعدعم اللغة العربية، لكنه متوفر على أجهزة أبل فقط.iDentifi : يتيح هو الأخر تفسير الصور، فمن خلال التقاط اي صورة يستطيع توضيح ما بداخلها، ويستخدمه الاشخاص عادة في التسوق وشراء الحاجات المنزلية، فيصف المحتوى صوتياً بطريقة تفصيلية، ومتاح لأجهزة أبل.NantMobile Money Reader : يساعد على قراءة الفواتير ويدعم مجموعة مختلفة من اللغات، وأكثر من 21 عملة، متوفر لجهاز أبل.Color ID Free : يعتمد هذا التطبيق على استخدام الواقع المعزز ليتعرف بسهولة على الألوان المحيطة بالهاتف عن طريق استخدام الكاميرا، ومتاح لأجهزة أبل و أندرويد.كذلك تطبيق NuEyes: يدعم الخاصية ذاتها من اكتشاف الألوان.Sunu : هو ليس تطبيقاً بل أداة عبار عن «سوار ذكي» يشبه في وظيفته الرادار لمساعدة فاقدي البصر عن طريق إصدار اهتزاز قبل العقبات أثناء السير، فتساعدهم على التنقل بثقة أكبر، باستخدام الواقع المعزز .