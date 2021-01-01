توضح «فولفو» خطتها في التحول للسيارات الكهربائية بشكل كامل



فولفو فولفو

كانت فولفو من بين أوائل صانعي السيارات الذين أعلنوا عن تقاعد تدريجي لمحرك الاحتراق، وبلغت ذروتها مع تحول العلامة التجارية السويدية إلى الكهرباء بالكامل في نهاية هذا العقد.



واستعدادًا لمستقبل خالٍ من الانبعاثات، تستثمر الشركة المملوكة لشركة جيلي 1.2 مليار يورو في مصنع جديد سيجمع المركبات الكهربائية فقط، ويقع المصنع الأوروبي الثالث للشركة في الجزء الشرقي من سلوفاكيا.



تم وصف المصنع بأنه مصنع على أحدث طراز، وسيتم تشييد المنشأة الخالية من الكربون اعتبارًا من العام المقبل عندما من المقرر أن يبدأ البناء، وستتم إضافة المعدات وخطوط الإنتاج في عام 2024، ولكن لم تتم برمجة سلسلة الإنتاج من سيارات العملاء حتى عام 2026، وبمجرد أن يبدأ الإنتاج ويعمل بكامل طاقته، سيصل الحد الأقصى للإنتاج السنوي إلى 250 ألف سيارة.

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دون الخوض في أي تفاصيل، تذكر فولفو أن هذه ستكون طرازات «الجيل التالي، كهربائية خالصة»، مع استخدام كلمة «نقي» على الأرجح يعني أنها ستركب على منصة EV مخصصة.فيما تعود أصول XC40 وC40 Recharge المعروضة للبيع اليوم إلى منصة تم تطويرها في الأصل للسيارات ذات محركات الاحتراق.في حين أن البيان الصحفي يشير فقط إلى أنه سيتم إنشاء «عدة آلاف من الوظائف الجديدة» في المنطقة، إلا أن رويترز لديها رقم أكثر دقة حيث تزعم وكالة الأنباء أنه سيتم تعيين 3300 موظف من الآن وحتى عام 2026. من إجمالي الاستثمار البالغ 1.2 مليار يورو، حوالي 20 في المائة ستغطيها الحكومة السلوفاكية. يعمل المصنع الجديد كنقطة انطلاق لهدف فولفو النهائي المتمثل في أن تصبح محايدًا تمامًا للكربون بحلول عام 2040.