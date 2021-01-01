توضح «فولفو» خطتها في التحول للسيارات الكهربائية بشكل كامل

كانت فولفو من بين أوائل صانعي السيارات الذين أعلنوا عن تقاعد تدريجي لمحرك الاحتراق، وبلغت ذروتها مع تحول العلامة التجارية السويدية إلى الكهرباء بالكامل في نهاية هذا العقد.
واستعدادًا لمستقبل خالٍ من الانبعاثات، تستثمر الشركة المملوكة لشركة جيلي 1.2 مليار يورو في مصنع جديد سيجمع المركبات الكهربائية فقط، ويقع المصنع الأوروبي الثالث للشركة في الجزء الشرقي من سلوفاكيا.
تم وصف المصنع بأنه مصنع على أحدث طراز، وسيتم تشييد المنشأة الخالية من الكربون اعتبارًا من العام المقبل عندما من المقرر أن يبدأ البناء، وستتم إضافة المعدات وخطوط الإنتاج في عام 2024، ولكن لم تتم برمجة سلسلة الإنتاج من سيارات العملاء حتى عام 2026، وبمجرد أن يبدأ الإنتاج ويعمل بكامل طاقته، سيصل الحد الأقصى للإنتاج السنوي إلى 250 ألف سيارة.
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