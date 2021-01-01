تتألق BMW i7 على خشبة المسرح

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صورة الخبر: BMW i7
BMW i7

نظمت مجموعة BMW بالمجر جلسة تصوير خاصة لسيارتها i7، أول نسخة كهربائية بالكامل من الفئة السابعة، على خشبة مسرح الأوبرا بالعاصمة المجرية بودابيست حيث استعانت بثلاث مصورين لاستعراض الطراز الجديد الذى تصنفه الشركة كأفخم منتجاتها، بأفضل شكل ممكن فى الساحة الفنية التى تتخطى مساحتها 700 متر مربع بعد الانتهاء من تجديدها بالكامل خلال مارس الماضى.

يمثل هذا الظهور احتفالاً باقتراب انطلاق السيارة للأسواق المجرية حيث أضفت BMW أجواءً ومظاهر غير مسبوقة على المسرح ولا يعتبر هذا الحدث الأول الذى تتعاون فيه BMW مع الأوبرا إذ تجمعهما علاقة تمتد لقرابة 8 سنوات حيث تم تنظيم العديد من جلسات التصوير الحصرية والأحداث ذات الطابع الأنيق منذ 2015

المصدر: المصرى اليوم

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