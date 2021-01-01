شروط مبادرة إحلال السيارات بعد ضم موديلات 2003

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أعلنت الصفحة الرسمية لـ مبادرة إحلال السيارات قبول موديلات 2003 ضمن الموديلات المسموح قبولها للاستبدال بحديثة بدلا من القديمة، بداية من العام 2023، ما يعد فرصة للراغبين للانضمام إلى المبادرة والحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.



في سطور تستعرض «المصري اليوم»، شروط ومحافظات يمكنها الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات بعد ضم 5 جدد خلال نوفمبر الماضي.



أولا: محافظات مستفيدة من مبادرة إحلال السيارات

15 محافظة تشملها المبادرة على رأسها القاهرة والجيزة

قررت وزارة المالية خلال نوفمبر الماضي ضم 5 محافظات جديدة لمبادرة إحلال السيارت، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات.

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محافظات مستفيدة من مبادرة إحلال السياراتتشمل المحافظات كلا من، الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج، بالإضافة إلى محافظات مستفيدة حتى الآن من المرحلة الأولى للمبادرة المقرر لها الانتهاء في مارس 2023، هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر، وأسوان.وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق استمرار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لـ إحلال السيارات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر.شروط الاستفادة من المبادرة1- يشترط للتقدم لمبادرة إحلال السيارات والحصول على سيارة بمزايا المبادرة أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.2- يشترط للحصول على سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات ألا يقل سن المستفيد عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط).شروط يجب توافرها في السيارة لتتوافق مع مبادرة إحلال السيارات3- أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عام فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية، وأن تكون رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى وهي (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى الـ 5 محافظات التي تم ضمها والمذكورة سالفا ليصل إجمالي عدد المحافظات المستفيدة من المبادرة نحو 15 محافظة).4- أن تكون رخصة السيارة بإسم المتقدم منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك، وذلك فيما يخص السيارات الملاكي.