مؤشرات البورصة تحقق ارتفاع جماعي بنهاية تداولات اليوم..بأرباح 20 مليار جنيه..

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حققت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا نهاية تعاملات اليوم الخميس، قفز بمؤشر البورصة الرئيسي 16 ألف نقطة، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 20 مليار جنيه مغلقا عند 1.033 تريليون جنيه.



وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 ارتفاعا بنسبة 2.86% ليحقق 16.002 ألف نقطة، بينما ارتفع المؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.94% مسجلا 19.416 ألف نقطة، كما ارتفع إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنحو 2.54% مسجلا 6.582 نقطة.



وارتفع المؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنحو 1.42% مسجلا 2.772 نقطة، وحقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ارتفاعا بـ0.33% مسجلا 2.921 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بـ0.67% مسجلا 4368 نقطة.

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ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافي بلغ 26.7 ، 20.07 ، 20.03، 30.90 مليون جنيه على التوالي.واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافي بلغ 9.07 ، و 89.3 مليون جنيه للشراء، بينما بلغت كمية التداول نحو مليار سهم بقيمة 3.1 مليار جنيه من خلال 101.361 ألف عملية.