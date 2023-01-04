خبير يتوقع انخفاض سعر الذهب..بعد رفع «سعر الفائدة»..

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أكد رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إن أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب، قائلا: «وفقا لسلوك المصريين خلال العام الماضى الذي شهد غالبيته ارتفاعا فى أسعار الفائدة، كان المصريون يبيعون الذهب مقابل شراء الشهادات الإدخارية ذات الفائدة العالية من البنوك باعتبارها مضمونة المكسب فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتخبطة التى يعانى منها الاقتصاد العالمى».



وأضاف عباسي فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إقبال المواطنين على بيع الذهب يؤدى بالتبعية إلى انخفاض سعره وهو أمر متعارف عليه عالميا»، متوقعا أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا خلال الأيام القليله القادمة.



أسعار الذهب اليوم الخميس:

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سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1920 جنيه للجرام.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1680 جنيه للجرام.سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1440 جنيه للجرام.سجل سعر الجنية الذهب 13440 جنيه.سجلت أونصة الذهب عالميا سعر 1858 دولار.