لحظة إنقاذ طفل من السيول في المدينة المنورة



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

انتشر مقطع على التواصل الاجتماعي يوثق لحظات إنقاذ طفل من سيل بالمدينة المنورة في السعودية، حيث ظل الطفل واقفا على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه.



وقام مجموعة من الشبان بإنقاذه واستخراجه من السيل، بعد تمكنهم من عمل جسر بواسطة لوحين من الخشب، فيما نزل أحدهم وسط المياه وتوجه ناحية الطفل، وقام بحمله وعاد إلى الجهة الأخري، حتي وصل لأصدقائه الذين ساعدوه في إخراج الطفل من السيل.



وتابع السعوديون لحظات إنقاذ طفل غرق في سيل بالمدينة المنورة، ووثق الموقف مقطع فيديو رائج على منصات التواصل يظهر لحظات حُبست فيها الأنفاس، لعملية إنقاذ طفل احتجز وسط سيل جار في المدينة، حيث ظل الطفل واقفًا على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه.

قد يعجبك أيضا...

وتعرض منقذ الطفل للإصابة أثناء محاولته إنقاذه، وأشار إلى أنه فور إخراجه لاحظ أن الطفل يشعر بالبرودة ويرتجف، وحاول تدفئته، لكن ملابسه كانت مبللة.وتشهد المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى، موجة أمطار غزيرة، وسط تحذيرات أطلقها الدفاع المدني، داعيا للابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والسيول.