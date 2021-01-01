لحظة إنقاذ طفل من السيول في المدينة المنورة

آخر الأخباراخبار منوعة › لحظة إنقاذ طفل من السيول في المدينة المنورة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشر مقطع على التواصل الاجتماعي يوثق لحظات إنقاذ طفل من سيل بالمدينة المنورة في السعودية، حيث ظل الطفل واقفا على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه.

وقام مجموعة من الشبان بإنقاذه واستخراجه من السيل، بعد تمكنهم من عمل جسر بواسطة لوحين من الخشب، فيما نزل أحدهم وسط المياه وتوجه ناحية الطفل، وقام بحمله وعاد إلى الجهة الأخري، حتي وصل لأصدقائه الذين ساعدوه في إخراج الطفل من السيل.

وتابع السعوديون لحظات إنقاذ طفل غرق في سيل بالمدينة المنورة، ووثق الموقف مقطع فيديو رائج على منصات التواصل يظهر لحظات حُبست فيها الأنفاس، لعملية إنقاذ طفل احتجز وسط سيل جار في المدينة، حيث ظل الطفل واقفًا على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه.

وتعرض منقذ الطفل للإصابة أثناء محاولته إنقاذه، وأشار إلى أنه فور إخراجه لاحظ أن الطفل يشعر بالبرودة ويرتجف، وحاول تدفئته، لكن ملابسه كانت مبللة.

وتشهد المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى، موجة أمطار غزيرة، وسط تحذيرات أطلقها الدفاع المدني، داعيا للابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والسيول.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لحظة إنقاذ طفل من السيول في المدينة المنورة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40225

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager