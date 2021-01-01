بقيادة باتشيكو .. تعرف على التشكيل الكامل لجهاز بيراميدز



باتشيكو باتشيكو

نادي بيراميدز، أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو مديرا فنيا جديدا لفريق الكرة بالنادي خلفا لليوناني تاكيس جونياس.



التشكيل الكامل لجهاز بيراميدز الجديد بقيادة باتشيكو

ويتكون التشكيل الكامل لجهاز نادي بيراميدز بقيادة باتشيكو على النحو التالي:



جايمي باتشيكو.. المدير الفني

أليكساندر فيليب.. مدرب

محمود فتح الله.. مدرب

جواو روي.. مدرب ومخطط أحمال

فيليب جايمي.. مدرب

أحمد سامي.. مدرب وتحليل أداء

جوزيه باولو.. مدرب حراس مرمى

عمر زيزو.. محلل أداء

أحمد زاهر.. المدير الإداري

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