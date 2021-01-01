سوريا تتهم أمريكا بسرقة 60 شاحنة وصهريجا من القمح والنفط

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سوريا وأمريكا

أفادت وكالة سانا السورية بأن القوات الأمريكية واصلت سرقتها للقمح والنفط السوريين، حيث نهبت أمس الأربعاء حمولة 60 شاحنة وصهريجا من تلك المادتين وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة إن "رتلا من 36 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق أخرجته اليوم قوات الاحتلال الأمريكي إلى قواعدها في شمال العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي، أقصى الريف الشرقي للحسكة".

وأضافت المصادر: إن رتلا آخر من 24 شاحنة وصهريجا، ترافقه عربات عسكرية أمريكية تحمل نفطاً وقمحاً من منطقة الجزيرة السورية سرقتها القوات الأمريكية، وأخرجتها عبر معبر الوليد "غير الشرعي".

المصدر: سانا

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