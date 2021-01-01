بيراميدز يعلن رحيل المدرب اليوناني بشكل رسمي

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انتهت مهمة المدرب اليوناني تاكيس جونياس مع نادي بيراميدز وإعلان إقالته من تدريب الفريق.



وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي رحيله وجهازه الأجنبي المعاون وتوجه لهم بالشكر على الفترة الماضية.



وخسر بيرامديز من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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وعلم FilGoal.com أن إدارة بيراميدز أنهت التعاقد مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس بالتراضي بعد جلسة جمعت الطرفين.ويتجه بيراميدز لاختيار مدرب أجنبي جديد في حالة إقالة المدرب اليوناني وهناك أكثر من مرشح لخلافته في الفريق.وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كل من باتريس كارتيرون ومعين الشعباني وحسين عموتة وجايمي باتشيكو يعدوا من أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لتاكيس جونياس.يعد حسين عموتة مدرب الوداد السابق من ضمن المرشحين لتدريب بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس.ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.