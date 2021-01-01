هجوم حاد من أعضاء مجلس النواب على وزير التموين .. أعرف السبب



وزير التموين وزير التموين



تعرض الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لموجة من الهجوم داخل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، وكان ذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع.



هجوم النواب على وزير التموين

وأعرب النائب أحمد فرغلي، خلال الجلسة العامة، عن استيائه من ارتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث إنه طالب باستقالة الحكومة، قائلًا إن الحكومة أصبحت وزارة السوق السوداء، وغرقت في كيلو أرز وتركت المواطن محدود الدخل ومعدوم الدخل فريسة لغلاء الأسعار.



واستكمل النائب أحمد فرغلي، حديثه حيث قال: الحكومة خلاص انتهت صلاحيتها، مضيفًا أن وزارة التموين عندما تدخلت لحل أزمة الأرز أصبح بسعرين، ونادر وجوده بالأسواق، مستكملًا أنها عندما تدخلت لحل أزمة الزيت، والقمح، أصبح الزيت نادر، وارتفع سعر رغيف الفينو خلال شهر من جنيه إلى جنيه ونصف.

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وأشار النائب أحمد فرغلي، خلال الجلسة العامة، إلى أنه يرى القرارات التي تصدرها الحكومة وهمية، قائلًا: الحكومة بتقول إن في احتياطي سلع استراتيجية رز وزيت 5 شهور طب فين الاحتياطي دة أزاي موجود والأسعار عمالة تزيد والحكومة في وادي تاني.ومن جانبه، طالب النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، بإقالة أو استقالة وزير التموين علي المصيلحي، قائلا: الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين.واتهم النائب، وزارة التموين بتعظيم دور المحتكرين وعدم القيام بدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، مضيفًا: الغلاء فاق الحد والتصور.. أين دور الوزارة؟.