خصم 4000 جنيه على أسطورة سامسونج Note 10

مع دخول السنة الجديدة، يرغب الأغلب منا في دخول العام الجديد بشراء هاتف جديد، ومع ارتفاع معدلات التضخم العالمية والركود الاقتصادي يعد ذلك عائقا كبيرا، لكن في وجود العروض تنزاح هذه المشكلة، خاصة إذا كانت تستهدف هواتف شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة.
وأحد أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج الرائع Galaxy Note 10 بسعة تخزينية 256 جيجابايت في موقع Walmart الأمريكي، حيث يوجد خصم قدره 160 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل حوالي 4000 جنيه مصري، ليصل سعره بعد الخصم إلى 360 دولارا أمريكيا.
وإذا كنت ترغب في شراء الهاتف، يمكنك هذا من خلال الرابط.
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