خصم 4000 جنيه على أسطورة سامسونج Note 10

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صورة الخبر: Note 10
Note 10

مع دخول السنة الجديدة، يرغب الأغلب منا في دخول العام الجديد بشراء هاتف جديد، ومع ارتفاع معدلات التضخم العالمية والركود الاقتصادي يعد ذلك عائقا كبيرا، لكن في وجود العروض تنزاح هذه المشكلة، خاصة إذا كانت تستهدف هواتف شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة.

وأحد أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج الرائع Galaxy Note 10 بسعة تخزينية 256 جيجابايت في موقع Walmart الأمريكي، حيث يوجد خصم قدره 160 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل حوالي 4000 جنيه مصري، ليصل سعره بعد الخصم إلى 360 دولارا أمريكيا.

وإذا كنت ترغب في شراء الهاتف، يمكنك هذا من خلال الرابط.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Note 10
يحتوي Galaxy Note10 على شاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

جاء سامسونج Galaxy Note10 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.

المصدر: صدى البلد

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