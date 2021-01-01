التعليم : لن يتم وضع أسئلة جدلية في امتحانات الفصل الدراسي الأول



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المديريات التعليمية والإدارات نبهت على واضعي أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بأن تكون الأسئلة من المنهج وتقيس نواتج التعلم على حسب كل مادة، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات ستأتي فيما قام الطالب بدراسته، منذ بدء الفصل الدراسي الحالي بجانب الامتحانات الشهرية لشهري أكتوبر ونوفمبر.



عدم وضع أي أسئلة جدلية تحمل أكثر من معنى

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أن المديريات التعليمية حذرت من عدم وضع أي أسئلة جدلية بامتحانات الفصل الدراسي الأول تحمل أكثر من معنى، بالإضافة إلى تجنب العبارات التي تحمل النفي وعدم استخدام الكلمات الركيكة.



المديريات التعليمية وجهت بمطابقة أسئلة الامتحانات لجميع الطلاب

ولفت المصدر، أن المديريات التعليمية وجهت بمطابقة أسئلة الامتحانات لجميع الطلاب وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

قد يعجبك أيضا...

وفي وقت سابق، وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التابعة لها، بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي تم وضعها لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ومُراعاة قرار الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، بشأن مراعاة أعياد الميلاد المجيد، وعدم انعقاد امتحانات بالتزامن معها.وشددت التعليم على المديريات، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، فإنه سيتم تحويل من يخالف هذه التعليمات الخاصة بعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية للمسائلة القانونية، مشيرة إلى بدء الامتحانات فور انتهاء العطلة الرسمية الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والمقرر لها الأحد المقبل.