التعليم : لن يتم وضع أسئلة جدلية في امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المديريات التعليمية والإدارات نبهت على واضعي أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بأن تكون الأسئلة من المنهج وتقيس نواتج التعلم على حسب كل مادة، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات ستأتي فيما قام الطالب بدراسته، منذ بدء الفصل الدراسي الحالي بجانب الامتحانات الشهرية لشهري أكتوبر ونوفمبر.
عدم وضع أي أسئلة جدلية تحمل أكثر من معنى
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أن المديريات التعليمية حذرت من عدم وضع أي أسئلة جدلية بامتحانات الفصل الدراسي الأول تحمل أكثر من معنى، بالإضافة إلى تجنب العبارات التي تحمل النفي وعدم استخدام الكلمات الركيكة.
المديريات التعليمية وجهت بمطابقة أسئلة الامتحانات لجميع الطلاب
ولفت المصدر، أن المديريات التعليمية وجهت بمطابقة أسئلة الامتحانات لجميع الطلاب وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
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