مديرية التربية والتعليم : نجاح الامتحان التجريبي لطلاب الأول والثاني الثانوي.

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صورة الخبر: الامتحان التجريبي لطلاب الأول والثاني الثانوي.
الامتحان التجريبي لطلاب الأول والثاني الثانوي.

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، نجاح الامتحان التجريبي الذي تم انعقاده اليوم، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعددٍ من المدراس التي واجهتها بعض المشكلات التقنية خلال الامتحان الذي كان من المقرر له منتصف ديسمبر.

وكشفت مصادر مطلعة بالتعليم، أن الوزارة تابعت مع مديرية تعليم القاهرة، إجراء الامتحان، وذلك بعد توجيهات بإعادة الامتحان لبعض المدارس التي شهدت مشكلات تقنية، خلال شهر ديسمبر الماضي.

امتحانات منتصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
وأشارت المصادر، إلى أن الهدف من ذلك الامتحان كان هو العمل على حل بعض المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب، وهو ما تم العمل عليه، وذلك لاختبار جاهزية المدارس لاستقال امتحانات منتصف العام، والمقرر لها 14 يناير الجاري.

وأشارت المصادر، إلى تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة التأكيد على المدارس والطلاب بالجاهزية لامتحانات منتصف العام، وضرورة شحن الطالب لبطارية التابلت وتحديثه على منصة الامتحانات "سويفت اسيس" بما يضمن وصولهم لمنصة الامتحانات بسهولة ويسر.

وفي اتجاه متصل، كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد على أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونية، مشيرًا إلى أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والتي يتم امتحانها خارج منظومة التابلت قبل إجراء الامتحانات.

وأوضح وزير التعليم، أنه بالنسبة لطلاب المنازل أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) أو المدارس الغير مجهزة (الخاصة والحكومية) يتم امتحانهم ورقيًا في نفس موعد الامتحان الإلكتروني.
ووجه حجازي، على مديري المديريات التعليمية، ضرورة عقد اجتماع لمسئولى التطوير التكنولوجى على مستوى المديريات التعليمية لتحديد كافة الاستعدادات ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

المصدر: cairo24

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