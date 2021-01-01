موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي .. بمشاركة رونالدو



رونالدو رونالدو

يريد ملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم؛ معرفة موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2023، حيث سيشارك كريستيانو رونالدو أساسيا مع النصر السعودي ضد الطائي، بحسب وسائل إعلام سعودية.



وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم آخر أخبار الرياضة العالمية والمحلية للمواطنين، سنستعرض معكم فيما يلي؛ موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2023، كذلك التشكيل المتوقع للفريقين، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمباراة الذي ينتظرها ملايين من محبي وعُشاق رونالدو بعد انتقاله إلى النصرالسعودي.





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موعد مباراة النصر السعودي والطائي في الدوري السعودي 2023وعن موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2023، يستضيف ملعب استاد مرسول بارك بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؛ لقاء النصر السعودي ضد الطائي غدا الخميس الموافق 5 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي موسم 2022/2023.وسوف يتمكن المشجعين من مشاهدة مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2023 غدا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب.القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والطائي في الدوري السعودي 2023وعن القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والطائي في الدوري السعودي 2023، تنقل مجموعة قنوات SSC السعودية كافة مباريات الدوري السعودي والمباريات المحلية للملكة بشكل حصري للجماهير.ويعتبر اسم قنوات SSC يرجع إلى اختصار Saudi Sports Company وترجمتها بالعربية، شركة الرياضة السعودية، وتعد قنوات SSC مثل قنوات بين سبورت القطرية، لها اشتراك مدفوع، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر السعودي والطائي في الدوري السعودي 2023 على مختلف الأقمار الصناعية.