عشان تفضل ناعمة .. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في الشتاء



وصفات طبيعية للعناية بالبشرة وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

تتعرض البشرة خلال فصل الشتاء للجفاف الذى يتسبب في شعور المرأة بالإزعاج والقلق طوال الوقت، لذلك تبحث عن كافة الطرق التي تساعدها على ترطيبها، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع " wockhardthospitals".









إذا كانت البشرة جافة جدًا، يمكن تحضير ثمرة موز وهرسها مع إضافة الحليب والعسل وعصير الليمون وخلط المكونات جيداً، ووضع الخليط على الوجه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، حيث تساعد الوصفة على ترطيب البشرة وجعلها مشرقة.

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وصفة زيت اللوز للعناية بالبشرة في الشتاءيعتبر زيت اللوز من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة وتجعلها تبدو رطبة ومتوهجة بطريقة طبيعية، ولهذا ينصح بتدليك الوجه بزيت اللوز وتركه طوال الليل على الوجه للحصول على أفضل النتائج، ولهذا ينصح بتكرار الوصفة بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية .وصفة العسل وبياض البيض للعناية بالبشرة في الشتاءيعتبر العسل وبياض البيض من أفضل المكونات الطبيعية التي يستخدمها الناس منذ عصور للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة، ولهذا ينصح بتحضير خليط مكون من معلقة عسل مع بياض البيض وتقليب الخليط جيداً، ووضعه على الوجه وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.وصفة دقيق الشوفان والحليب للعناية بالبشرة في الشتاءيمكن عمل عجينة من بعض دقيق الشوفان والحليب، من خلال تحضير بعض دقيق الشوفان والحليب بكميات متساوية ووضعه على الوجه مع الفرك بلطف، ثم غسل الوجه بعد بضع دقائق، حيث يساعد ذلك على إزالة الجلد الميت وجعل الوجه يبدو مشرقاً.وصفة اللبن الرائب للعناية بالبشرة في الشتاءيساعد اللبن الرائب على ترطيب البشرة ويجعلها تبدو ناعمة ومتوهجة وذلك من خلال غسل الوجه باللبن وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.