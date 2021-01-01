من الأكلات الممتعة .. عمل طاجن المكرونة بصدور الفراخ والصوص الأبيض

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صورة الخبر: طاجن المكرونة بصدور الفراخ
طاجن المكرونة بصدور الفراخ

تعتبر المكرونة من الأكلات الممتعة التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل طاجن المكرونة بالصوص الأبيض وصدور الفراخ، كوجبة يتم تناولها في الغداء، أيضًا تعتبر من الوجبات سهلة التحضير، الأكثر تغذية للأطفال والكبار وأيضًا هي من الأكلات المشبعة، وأيضًا يمكن أن يقدم بجانبها طبق من السلطة الخضراء، بالإضافة إلى تناول مشروبات مفضلة على حسب الرغبة.



طاجن مكرونة بالمشروم الصوص الأبيض: المكونات

450 جرام من المكرونة

كوب من المشروم

كوب فلفل رومي ألوان

ثمرة جزر مكعبات

2فصوص ثوم
2ملعقة كبيره زبده

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 أكواب من الحليب

ملح وتوابل حسب الرغبة

كوب جبنه موتزاريللا

طريقه تحضير المكرونة بالمشروم الصوص الأبيض:

نقوم بسلق المكرونة بوضعها في كميه مناسبه من الماء المغلي ونتركها 10دقائق حتى تنضج

ثم نقوم برفعها من على النار وتصفيتها من الماء، ونتركها جانبا لحين يتم تحضير الصوص

ثم حضري وعاء مناسب وضعي فيه الزبدة والثوم وقلبي لمدة أقل من دقيقة ثم ضعبي الفلفل والمشروم والجزر مع استمرار التقليب لمدةخمس دقائق

ثم ارفعيها من على النار

في وعاء اخر قوي بتحضيرملعقة من الزبدة

ثم ضيفي لها الدقيق وقوي بالتقليب لمدة دقيقة ثم ضيفي الحليب مع استمرار التقليب

ثم نضيف المشروم والفلفل والجزر والمكرونة

ثم حضري بايركس أو صينية، ثم ضيفي الخليط بالكامل وغطي الوجه بالجبنة الموتزاريللا

ثم قومي بإدخالها الفرن عشر دقائق حتى تحصل على لون ذهبي وتقدم ساخنه.

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المصدر: youm7

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