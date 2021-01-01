من الأكلات الممتعة .. عمل طاجن المكرونة بصدور الفراخ والصوص الأبيض



طاجن المكرونة بصدور الفراخ طاجن المكرونة بصدور الفراخ

تعتبر المكرونة من الأكلات الممتعة التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل طاجن المكرونة بالصوص الأبيض وصدور الفراخ، كوجبة يتم تناولها في الغداء، أيضًا تعتبر من الوجبات سهلة التحضير، الأكثر تغذية للأطفال والكبار وأيضًا هي من الأكلات المشبعة، وأيضًا يمكن أن يقدم بجانبها طبق من السلطة الخضراء، بالإضافة إلى تناول مشروبات مفضلة على حسب الرغبة.







طاجن مكرونة بالمشروم الصوص الأبيض: المكونات



450 جرام من المكرونة

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كوب من المشرومكوب فلفل رومي ألوانثمرة جزر مكعبات2فصوص ثوم2ملعقة كبيره زبده3 ملعقة كبيرة دقيق3 أكواب من الحليبملح وتوابل حسب الرغبةكوب جبنه موتزاريللاطريقه تحضير المكرونة بالمشروم الصوص الأبيض:نقوم بسلق المكرونة بوضعها في كميه مناسبه من الماء المغلي ونتركها 10دقائق حتى تنضجثم نقوم برفعها من على النار وتصفيتها من الماء، ونتركها جانبا لحين يتم تحضير الصوصثم حضري وعاء مناسب وضعي فيه الزبدة والثوم وقلبي لمدة أقل من دقيقة ثم ضعبي الفلفل والمشروم والجزر مع استمرار التقليب لمدةخمس دقائقثم ارفعيها من على النارفي وعاء اخر قوي بتحضيرملعقة من الزبدةثم ضيفي لها الدقيق وقوي بالتقليب لمدة دقيقة ثم ضيفي الحليب مع استمرار التقليبثم نضيف المشروم والفلفل والجزر والمكرونةثم حضري بايركس أو صينية، ثم ضيفي الخليط بالكامل وغطي الوجه بالجبنة الموتزاريللاثم قومي بإدخالها الفرن عشر دقائق حتى تحصل على لون ذهبي وتقدم ساخنه.طريقة عمل المكرونة بالصوص المكرونة بالصوص الأبيض مكونات طاجن المكرونة أفكار للمكرونة