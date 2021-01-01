فى الشتاء .. نصائح لتنظيف الحذاء الرياضى فاتح اللون



لتنظيف الحذاء الرياضى لتنظيف الحذاء الرياضى

يعانى الكثير من الأشخاص خلال فصل الشتاء، من تلطخ الأحذية خاصة البيضاء عند السير أثناء هطول الأمطار، مما يتسبب في ترك بقع صفراء على الحذاء، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح لتنظيف الحذاء فاتح اللون، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.







نصائح لتنظيف الأحذية الرياضية فاتحة اللون



استخدام فرشاة جافة



يفضل في أول خطوة في تنظيف الحذاء، استخدام فرشاة جافة لإزالة القذورات العالقة خارج النعل الخارجي أو حتى في أجزائه العالية، وذلك من خلال استخدام فرشاة أحذية جافة ذات شعيرات ناعمة.

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صنع محلول للتنظيفينصح بتحضير محلول لتنظيف الحذاء الرياضى فاتح اللون من خلال خلط أجزاء متساوية من صودا الخبز والماء ثم تنظيف الحذاء.غسل الأربطة يدويًايجب إزالة رباط الحذاء ووضع كمية صغيرة من محلول التنظيف على الرباط ثم تدليك الأربطة بيديك، واشطفها، وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة.غسل النعاليجب وضع محلول التنظيف على فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان أو قطعة قماش، ثم تنظيف النعل و كل جزء منه .غسل الأجزاء العلوية من الحذاءيجب وضع المحلول على فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الأجزاء العلوية من الحذاء واستخدم الفرشاة برفق لتجنب إتلاف خامة الحذاء.مجفف هواءبعد اتباع الخطوات السابق ذكرها، يجب تجفيف الحذاء الرياضي في الهواء في درجة حرارة الغرفة، أو ترك الحذاء يجف تمامًا دائمًا قبل ارتدائه فى التمرين أو ممارسة أي نشاط وبالنسبة للعديد من الأحذية، قد يستغرق الأمر 8 ساعات على الأقل حتى تجف تمامًا، وتعود كما كانت في السابق، لذلك يجب اتباع الخطوات السابق ذكرها جيداً لتنظيف الحذاء الرياضى.