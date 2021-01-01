متحور يوم القيامة يحول الصين لـ محرقة جماعية



يحرقون الجثث في الصين يحرقون الجثث في الصين

انتشرت مقاطع فيديو بائسة تظهر المشيعين في الصين وهم يحرقون الجثث في الشوارع، الأمر الأكثر بؤساء في تلك المشاهد هو تكدس الجثث في انتظار دورها في الجنازات في أحدث موجة كوفيد- 19 والتي تعرف بـ متحور يوم القيامة.



منذ أن ألغت الصين قيودها الشديدة لتبقى خالية من الفيروسات الشهر الماضي ، خرج معدل الإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19 عن السيطرة.



فقد تفيض المستشفيات ودور الجنائز الآن بالمرضى المحتضرين والجثث المتحللة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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في مقطع فيديو تم التقاطه في بلدة في شنغهاي ، يبدو أن أفراد إحدى العائلات قد لجأوا إلى تنفيذ عملية حرق غير مصرح بها في موقف للسيارات خارج مبنى سكني.يقترب رجل من جسد محترق ، مغطى بملاءة سرير ، بينما يمكن سماع آخرين يبكون، ويُذكر أن رجلاً مسنًا توفي مؤخرًا بسبب عدوى كورونا وأن حرق الجثة المؤقت استغرق حوالي 10 دقائق.وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر في 2 يناير، مشهدا مماثلا لعائلة تحرق أشياء من الجوس والزهور تكريما للموتى، وتم تنبيه السلطات الصينية إلى مقاطع الفيديو المنتشرة ، لكنها نفت منذ ذلك الحين الادعاءات بأنها عمليات حرق جثث.