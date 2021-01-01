متحور يوم القيامة يحول الصين لـ محرقة جماعية

انتشرت مقاطع فيديو بائسة تظهر المشيعين في الصين وهم يحرقون الجثث في الشوارع، الأمر الأكثر بؤساء في تلك المشاهد هو تكدس الجثث في انتظار دورها في الجنازات في أحدث موجة كوفيد- 19 والتي تعرف بـ متحور يوم القيامة.
منذ أن ألغت الصين قيودها الشديدة لتبقى خالية من الفيروسات الشهر الماضي ، خرج معدل الإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19 عن السيطرة.
فقد تفيض المستشفيات ودور الجنائز الآن بالمرضى المحتضرين والجثث المتحللة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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