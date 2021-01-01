فوائد لن تصدقها لشرب الماء بهذه الطريقة

يقدم شرب الماء (باردًا أو ساخنًا) مجموعة من الفوائد الصحية ويحافظ على جسمك رطبًا وصحيًا، يفضل معظم الناس شرب كوب من الماء المثلج ، خاصة في الطقس الحار.
لكن يجب أن تندهش عندما تعرف أن فوائد شرب الماء الساخن لا حصر لها، حيث تتراوح درجة حرارة الماء بين 130 و 160 درجة فهرنهايت (54 و 71 درجة مئوية)، لا تستهلك ماءً أعلى من درجة الحرارة هذه ، لأنه قد يسبب حروقًا أو إصابات، ومن فوائد تناول الماء الساخن الأتي:
1. تتعافى من احتقان الأنف
هذه واحدة من الفوائد الرئيسية للمياه الدافئة ، سيساعدك كوب من الماء الساخن على التعامل مع احتقان الأنف، إذا استنشقت بخارًا من الماء الساخن ، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى فك انسداد الجيوب الأنفية عن طريق جعلها أكثر مرونة، فوائد شرب الماء الدافئ هي أنه يخفف من صداع الجيوب الأنفية، يساعدك على محاربة أعراض البرد والانفلونزا ، ويزيل سيلان الأنف ، ويمنع تراكم المخاط.
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