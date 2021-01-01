فوائد لن تصدقها لشرب الماء بهذه الطريقة

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شرب الماء

يقدم شرب الماء (باردًا أو ساخنًا) مجموعة من الفوائد الصحية ويحافظ على جسمك رطبًا وصحيًا، يفضل معظم الناس شرب كوب من الماء المثلج ، خاصة في الطقس الحار.

لكن يجب أن تندهش عندما تعرف أن فوائد شرب الماء الساخن لا حصر لها، حيث تتراوح درجة حرارة الماء بين 130 و 160 درجة فهرنهايت (54 و 71 درجة مئوية)، لا تستهلك ماءً أعلى من درجة الحرارة هذه ، لأنه قد يسبب حروقًا أو إصابات، ومن فوائد تناول الماء الساخن الأتي:

1. تتعافى من احتقان الأنف
هذه واحدة من الفوائد الرئيسية للمياه الدافئة ، سيساعدك كوب من الماء الساخن على التعامل مع احتقان الأنف، إذا استنشقت بخارًا من الماء الساخن ، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى فك انسداد الجيوب الأنفية عن طريق جعلها أكثر مرونة، فوائد شرب الماء الدافئ هي أنه يخفف من صداع الجيوب الأنفية، يساعدك على محاربة أعراض البرد والانفلونزا ، ويزيل سيلان الأنف ، ويمنع تراكم المخاط.

2. تخفيف الإمساك من الماء الساخن
يحدث الإمساك بسبب الجفاف، من فوائد شرب الماء الساخن في الصباح أنه يحسن حركة الأمعاء عن طريق تكسير كل هذا البراز المسدود، إذا كنت تواجه أي صعوبات في حركة الأمعاء ، فإن كوبًا من الماء الساخن سيعمل بطريقة سحرية.

3. شرب الماء الساخن لسهولة الهضم
يلعب الجهاز الهضمي دورًا ضروريًا في عملية الهضم، يذوب الماء الدافئ الأشياء أسرع من الماء البارد ، بما في ذلك السكر ، والذي يصعب هضمه بالتأكيد.

يذيب الماء الدافئ الأطعمة في معدتك بسرعة والتي قد يصعب على الجهاز الهضمي تفكيكها، على الرغم من عدم وجود نظرية علمية وراء ذلك ، فإن شرب الماء مفيد لصحتك (في أي درجة حرارة).

المصدر: elbalad

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