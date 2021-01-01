موبايل من Realme بيشحن 100% في 9 دقائق

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يحطم هاتف ريلمي Realme GT Neo 5 ، الهاتف الذكي المتطور القادم من ريلمي ، الرقم القياسي السابق لشحن أسرع، ويمكن للبطارية تحمل 240 وات من الكهرباء ، مما يتيح إعادة الشحن بسرعة 9 دقائق.







بحسب موقع جيز شينا التقني، قدمت أوبو Oppo ومجموعة BBK Electronics تقنية الشحن السريع SuperVOOC 240W الجديدة (24 فولت لـ 10 أمبير) خلال معرض MWC 2022 في برشلونة في فبراير من العام الماضي ، وهي قوة لم يسبق لها مثيل في سوق الهواتف الذكية.

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وادعت BBK Electronics أنه يعيد شحن بطارية 4500 مللي أمبير بالكامل من 0 إلى 50% في 9 دقائق فقط. لذلك ، فهي أقل بكثير من المنافسة مع ريلمي. على الرغم من أن BBK Electronics لم تصدر رسميًا أي هواتف ذكية بهذه التكنولوجيا الجديدة.كشفت ريلمي Realme على وسائل التواصل الاجتماعي أن هاتفها الذكي Realme GT Neo 5 سيكون أول من يدعم الشحن السريع بقوة 240 وات، يحتوي الهاتف على بطارية 4600 مللي أمبير ويمكن شحنها بالكامل في غضون 10 دقائق أو أقل.سيتمكن الهاتف الذكي أيضًا من الوصول إلى أفضل معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 ،مقترنا بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. وفقًا للتقارير ، يحتوي Realme GT Neo 5 على شاشة قياس 6.7 بوصة 1.5K OLED ، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.يقدم هاتف ريلمي GT Neo 5 من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX890 للتصوير الفوتوغرافي، سيصل مع مستشعر 2 ميجابيكسل ومستشعر بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل، و سيصل الهاتف الذكي إلى الصين في خلال أيام. لكن من المفترض أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع للوصول إلى الأسواق العالمية.