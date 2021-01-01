تقدم Verizon ساعة ذكية للأطفال تحتوي على كاميرا للسماح للأطفال بالاتصال بوالديهم بالفيديو #CES2023



ساعة ذكية للأطفال ساعة ذكية للأطفال

أعلنت شركة Verizon عن أحدث إصدار في خط ساعات الأطفال الذكية المتصلة بالهاتف الخلوي، وهي ساعة Gizmo Watch 3. تأتي الساعة عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه للأطفال بسعر 150 دولار، يمنحهم ميزات ذكية أساسية مع السماح للآباء بمراقبة مواقعهم.



تواصل أحدث ساعة من Verizon هدف الشركة المتمثل في توفير تجربة ساعة ذكية آمنة للأطفال غير المستعدين تمامًا لاستخدام هاتف ذكي. ويحتوي هذا الإصدار الجديد على كاميرا أمامية، مما يسمح للأطفال بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو وتسجيل الرسائل مع جهات الاتصال المعتمدة.



يتيح هذا الإصدار الجديد أيضًا للآباء إضافة المزيد من المناطق الآمنة، والمناطق المخصصة التي لا يمكن للأطفال مغادرتها دون إشعار الساعة أبائهم. ويضاعف الجهاز أيضًا عدد جهات الاتصال الموثوقة التي يمكن للوالدين إنشاؤها من 10 إلى 20.

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تأتي Gizmo Watch 3 بمعالج Snapdragon Wear 4100، وتقول Verizon إن الشريحة تساعدها في إضافة وقت تحدث أكثر بنسبة 80 في المائة ووقت استعداد أكبر بنسبة 20 في المائة من سابقتها.تتضمن الساعة أيضًا تقنية Bluetooth لأول مرة حتى يتمكن الأطفال من إقران الجهاز القابل للارتداء مع سماعات الأذن اللاسلكية أو سماعات الرأس. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الساعة على وجوه جديدة للساعة وثلاث ألعاب جديدة: Tic Tac Toe و Gizmo Says و Puzzle.ستتوفر Gizmo Watch 3 من خلال Verizon يوم الخميس باللون الأزرق والاخضر.