تقدم Verizon ساعة ذكية للأطفال تحتوي على كاميرا للسماح للأطفال بالاتصال بوالديهم بالفيديو #CES2023

أعلنت شركة Verizon عن أحدث إصدار في خط ساعات الأطفال الذكية المتصلة بالهاتف الخلوي، وهي ساعة Gizmo Watch 3. تأتي الساعة عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه للأطفال بسعر 150 دولار، يمنحهم ميزات ذكية أساسية مع السماح للآباء بمراقبة مواقعهم.
تواصل أحدث ساعة من Verizon هدف الشركة المتمثل في توفير تجربة ساعة ذكية آمنة للأطفال غير المستعدين تمامًا لاستخدام هاتف ذكي. ويحتوي هذا الإصدار الجديد على كاميرا أمامية، مما يسمح للأطفال بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو وتسجيل الرسائل مع جهات الاتصال المعتمدة.
يتيح هذا الإصدار الجديد أيضًا للآباء إضافة المزيد من المناطق الآمنة، والمناطق المخصصة التي لا يمكن للأطفال مغادرتها دون إشعار الساعة أبائهم. ويضاعف الجهاز أيضًا عدد جهات الاتصال الموثوقة التي يمكن للوالدين إنشاؤها من 10 إلى 20.
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