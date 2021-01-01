يكشف تسريب لهاتف Google Pixel 7a عن شاشة 90 هرتز



Google Pixel 7a Google Pixel 7a

ظهر مقطع فيديو عملي جديد اليوم لهاتف Google Pixel 7a المزعوم، إذ يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 49 ثانية جهازًا يعكس التسريبات والشائعات السابقة حول هاتف Pixel التالي من جوجل.



والجهاز المعني، الذي تم نشره على Slashleaks، يبدو مشابهًا لجهاز Pixel 6a وهاتف جوجل الرائد لعام 2022. ويشير اسم الجهاز في إعدادات Android 13 إلى “Pixel 7a”، ويعمل الهاتف ببرنامج داخلي للإصدار التجريبي (“اختبار التحقق من صحة التصميم”). تم ضبط لغة الهاتف أيضًا للغة الفيتنامية، حيث تصنع جوجل هواتفها من الفئة A.



يحتوي الهاتف المعني على “شاشة سلسة” يمكنها ضبط معدل التحديث من 60 هرتز إلى 90 هرتز، والتي ستكون الأولى في خط السلسلة A.

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وأشارت التسريبات السابقة إلى أن الطراز القادم يستخدم شاشة سامسونج ومستشعر كاميرا أساسي تمت ترقيته من سوني.وعلى الرغم من أن تسريب الفيديو اليوم لا يذكر ذلك، إلا أن الشائعات السابقة تشير إلى أن 7a ستكون أول سلسلة A-series Pixel مزودة بشحن لاسلكي.