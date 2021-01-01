تطلق LG تحديث جديد لأجهزة Grams بشاشة OLED وتصميم نحيف #ces2023

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أطلقت شركة LG في فعاليات CES للعام 2023 جيل جديد من أجهزة Grams التي تنطلق بشاشات OLED وتتميز بتصميم نحيف.



أكدت LG على أن الجيل الجديد من أجهزة Grams يأتي بأنحف تصميم في أجهزة الحاسب في إصدار Gram Ultraslim، كما يتميز بوزن 998 جرام، ويأتي الجهاز بحجم 15.6 إنش، وشاشة OLED، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يضم الجهاز الجيل 13 من معالجات إنتل Raptor Lake.



من جانب أخر تقدم الشركة جهاز Gram Style بتصميم زجاجي، وحجم 14 أو16 إنش في شاشة OLED تتميز بتصميم مضاد للتوهج، ويأتي النموذج المميز بحجم 16 إنش بدقة عرض 3200 في 2000 بيكسل، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz.

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بينما يأتي النموذج المميز بحجم 14 إنش بدقة 2880 في 1800 بيكسل، في شاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz، كما تشير LG إلى أن أجهزة Style تأتي بلوحة لمس محجوبة، مع إضاءة LED خلفية تتفاعل عند بدء لمس اللوحة.أيضاً تضم الأجهزة الجيل 13 من معالجات إنتل Raptor Lake، وتأتي بسعة تخزين في Gen4 NVMeTM بسعة 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت وأيضاً 1 تيرابايت.وتتضمن أجهزة Gram إصدارات بأحجام 14، و15، و16 وأيضاً 17 إنش، بلوحات IPS ومعالجات Raptor Lake من إنتل، وكرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 3050، إلى جانب جهاز LG Gram بتصميم متحول 2 في 1، حيث يدعم التدوير بزاوية 360 درجة.ويأتي هذا الإصدار بحجم شاشة 14 أو 16 إنش بشاشة IPS بخاصية اللمس، على أن يتميز النموذج المميز بحجم شاشة 16 إنش بدقة 2560 في 1600 بيكسل، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 14 إنش بدقة 1920 في 1200 بيكسل، كما تدعم قلم LG Stylus Pen، أيضاً تأتي جميع أجهزة Gram بتقنية Dolby Atmos في الصوتيات للمرة الأولى.