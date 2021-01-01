يحصلان هاتفا أيفون 15 وأيفون 15بلس علي ترقيات كبيرة

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أيفون

كشف تقرير حديث أن هواتف أيفون 15 التى من المنتظر أن تصل هذا العام، ستخضع لبعض ترقيات الكاميرا الرئيسية ، ويمكن أن يحصل طرازا iPhone الراقي على ترقية الكاميرا الكبيرة التي شوهدت على طرازات iPhone 14 Pro. وذلك بحسب مذكرة بحثية اطلعت عليها 9to5Mac ، قد تحصل طرازات iPhone 15 Vanilla على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، ويعتقد أحد محللي أبل أن iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيعتمدان بنية مستشعر ثلاثية مكدسة للكاميرا الرئيسية مع عدسة عريضة 48 ميجابكسل ، والتي تعد حتى الآن حصرية لـ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. ومع ذلك ، ستظل مستشعرات telephoto و LiDAR حصرية لطرازات Pro، وعلاوة على ذلك ، سيتخلى iPhone 15 و iPhone 15 Plus أيضًا عن منفذ lightning لمنفذ USB C ، على غرار ما هو متوقع لطرازات iPhone 15 Pro. ويمكن أن تحصل طرز Vanilla iPhone 15 أيضًا على ترقية للرقاقة باستخدام A16 Bionic ، الذي يشغل أحدث طرازات iPhone 14 Pro. وفي الوقت نفسه ، ورد أن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يحتويان على A17 Bionic أحدث بكثير ، والذي يُشاع أنه مجموعة شرائح 3nn. وأشارت تقارير سابقة إلى أن طرازات iPhone 15 Pro تخضع أيضًا لبعض الترقيات ، بما في ذلك الطاقة الافتراضية وأزرار المنزل ، ويكرر Pu نفس الشيء، وعلاوة على ذلك ، ستأتي طرازات iPhone 15 Pro بإطار من التيتانيوم، ويقال إن جهاز iPhone 15 Pro Max ، الذي قد يتم إطلاقه باسم iPhone 15 Urtla ، يقدم كاميرا 6x منظار إلى جانب العدسة المقربة 3x. ويقول Jeff Pu أن طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Pro سيأتيان بحجمين للشاشة - 6.1 بوصة و 6.7 بوصة - مثل سلسلة iPhone 14، ويدعي المحلل أن سلسلة iPhone 15 الجديدة ستصل إلى المتاجر في 23 سبتمبر.

المصدر: السلطة

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