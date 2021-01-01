مواصفات الأسطورة القادم من وان بلس OnePlus 11..ينافس سامسونج وبسعر أرخص..



وان بلس OnePlus 11 وان بلس OnePlus 11

يستعد سوق الهواتف الذكية لاستقبال عدد من هواتف الفئة الرائدة الأفضل في عالم الأندرويد، حيث ستشهد الأسابيع المقبلة انطلاق OnePlus 11 الذي سيمثل فرصة كبيرة لمحبي شراء الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص كثيرا من هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج.







ومن المرجح أن تطلق شركة وان بلس الصينية هاتفها الرائد OnePlus 11 مع سعر يبدأ من حوالي 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 22 ألف جنيه مصري، وذلك في الأسواق العالمية فقط، وليس في السوق المصري، إلا أن هواتف Galaxy S23 ستصدر بسعر أعلى حيث قد تتخطي ألف دولار أمريكي للنسخة الأساسية.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف وان بلس OnePlus 11 سيكون منافسا كبيرا لهواتف Galaxy S23 بالنسبة لأولئك الذين يفضلون شراء هاتف فلاجشيب بسعر أرخص، مع أداء قوي يقدم كفاءة وسرعة عالية، وذلك بفضل معالج نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالج للأندرويد في الوقت الحالي.وسيضم هاتف وان بلس OnePlus 11 شاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض + QHD، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية +HDR10، بالإضافة إلى طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7.وسيقدم هاتف وان OnePlus 11 كاميرا أساسية دقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة عريضة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية دقة 32 ميجابكسل قادرة على التقاط صور 2x ، مع كاميرا سيلفي دقة 32 ميجابكسل.وسيحصل على ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة.