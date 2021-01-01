تحصل هيونداي إلنترا على تصميم توقعي مستند إلى كونا

آخر الأخبارأخبار السيارات › تحصل هيونداي إلنترا على تصميم توقعي مستند إلى كونا

صورة الخبر: هيونداي إلنترا
هيونداي إلنترا

تستعد هيونداي لإطلاق تحديثات لسيارتها إلنترا التي وصلت قبل عامين تقريباً، وفي هذا التصميم المتوقع تحصل السيارة على واجهة مقتبسة من أحدث أساليب الشركة.

وضع المصممون في هذا التصميم واجهة كونا الجديدة مع شريط LED بالعرض الكامل، وتحصل السيارة على شبك أنيق ومتصل بالمصابيح lالرئيسية.

من المتوقع أن تصل السيارة الإنتاجية بمحرك سعة 2.0 لتر، وأن توفر فئة هجينة إلى جانب فئة N الرياضية، والتي ستطلق ما يصل لـ286 حصان مع توفير ناقل حركة يدوي.

أخيراُ، رغم أنه من المنطقي أن توفر السيارة الإنتاجية شبهاً من هذه التصميم المستند إلى أسلوب الشركة الجديد، إلا أنه لا يزال من المحتمل أن تأتي هيونداي إلنترا بتصميم مختلف.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحصل هيونداي إلنترا على تصميم توقعي مستند إلى كونا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54467

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager