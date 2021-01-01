تحصل هيونداي إلنترا على تصميم توقعي مستند إلى كونا

تستعد هيونداي لإطلاق تحديثات لسيارتها إلنترا التي وصلت قبل عامين تقريباً، وفي هذا التصميم المتوقع تحصل السيارة على واجهة مقتبسة من أحدث أساليب الشركة.
وضع المصممون في هذا التصميم واجهة كونا الجديدة مع شريط LED بالعرض الكامل، وتحصل السيارة على شبك أنيق ومتصل بالمصابيح lالرئيسية.
من المتوقع أن تصل السيارة الإنتاجية بمحرك سعة 2.0 لتر، وأن توفر فئة هجينة إلى جانب فئة N الرياضية، والتي ستطلق ما يصل لـ286 حصان مع توفير ناقل حركة يدوي.
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