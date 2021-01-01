تحصل هيونداي إلنترا على تصميم توقعي مستند إلى كونا



هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا

تستعد هيونداي لإطلاق تحديثات لسيارتها إلنترا التي وصلت قبل عامين تقريباً، وفي هذا التصميم المتوقع تحصل السيارة على واجهة مقتبسة من أحدث أساليب الشركة.



وضع المصممون في هذا التصميم واجهة كونا الجديدة مع شريط LED بالعرض الكامل، وتحصل السيارة على شبك أنيق ومتصل بالمصابيح lالرئيسية.



من المتوقع أن تصل السيارة الإنتاجية بمحرك سعة 2.0 لتر، وأن توفر فئة هجينة إلى جانب فئة N الرياضية، والتي ستطلق ما يصل لـ286 حصان مع توفير ناقل حركة يدوي.

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أخيراُ، رغم أنه من المنطقي أن توفر السيارة الإنتاجية شبهاً من هذه التصميم المستند إلى أسلوب الشركة الجديد، إلا أنه لا يزال من المحتمل أن تأتي هيونداي إلنترا بتصميم مختلف.