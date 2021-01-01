تحصل بديلة فيراري SF90 ستاردال على تصميم توقعي



فيراري SF90 فيراري SF90

تستمر فيراري SF90 ستاردال في لعب دور القيادة ضمن مجموعة الشركة الحالية، إضافة لذلك، تعمل الشركة على نسخة أكثر عنفاً من سيارتها.



إلى حين وصول السيارة، يعمل بعض المبدعين على توقع ما ستبدو عليه السيارة التالية من فيراري والتي ستحل محل SF90 ستاردال بعد توقفها. وهنا تأتي فيراري SF100 الاختبارية كسيارة رقمية فقط.



صمم السيارة طالب التصميم في جامعة هونجيك الكورية، والشيء الوحيد الذي يجمع بين السيارتين هو نسب التصميم بينما تبدو كافة التفاصيل مختلفة. اختار المصمم أسلوب أبسط للواجهة والمصابيح الأمامية مع مدخل هواء مدمج، وتتميز السيارة بصدفة زجاجية كاملة دون أي قواطع. وفي الخلف، تحمل السيارة تطور عصري لأسلوب إضاءة فيراري المعتمد على 4 مصابيح.

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هل سيلهم هذا التصميم مهندسي فيراري؟ في الواقع يعتقد أن الشركة أنجزت بالفعل الكثير من تصميم السيارة.