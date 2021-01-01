يلمح إيلون موسك بأن ميزة القيادة الذاتية في سيارات تيسلا الحالية ستصبح أكثر استقلالاً

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قد لا يكون شيء أكثر دلالة على عدم استقلالية أنظمة القيادة الذاتية في سيارات تيسلا من تصريحات إيلون موسك نفسه، الرئيس التنفيذي للشركة.



يبدو أن موسك يلمح بشكل قوي إلى أن بعض السائقين سيحصلون على خيار إبطال عجلة القيادة بشكل كامل، بينما كانت في السابق تتطلب تفاعل منهم أثناء القيادة الذاتية.



اقترح المغرد في حساب يحمل اسم Whole Mars Catalog على موسك “يجب منح المستخدمين الذين لديهم أكثر من 10,000 ميل على نظام القيادة الذاتية الكاملة الاختباري خيار إيقاف تشغيل عجلة القيادة”، وأجاب موسك بتغريدة “اتفق على هذا”.

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اليوم، توفر العديد من السيارات المشتملة على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، توفر قيادة شبه مستقلة للسيارة والتي تتطلب بقاء السائق منتبهاً ومتفاعلاً مع عجلة القيادة بالحد الأدنى. توفر تيسلا الشيء نفسه ولكنها تصفه بالقيادة الذاتية الكاملة.