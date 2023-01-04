أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 يناير 2023



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 في مصر، في تعاملات الظهيرة مستوى 1675 جنيهًا عيار الذهب 21.



سعر جرام الذهب اليوم بالدولار





سجل سعر الذهب العالمي، في بورصة نيويورك وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:

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بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 59.73 دولار.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 52.27 دولار.وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 44.80 دولار.سعر جنيه الذهب اليوم في مصرتداول سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، عند مستوى 13400 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.أسعار الذهب اليوم في مصرسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف التعاملات كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1914 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1675 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1435 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1116 جنيهًا.سعر الذهب اليوم بالدولارارتفع سعر الذهب العالمي اليوم، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم ، وقت كتابة هذا التقرير، 1858.89 دولار.سعر الذهب اليوم في مصر- بيعسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1874 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1640 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1406 جنيهًات، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1093 جنيهًا.