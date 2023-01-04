أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 4-1-2023

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أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-1-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية، وترصد جريدة المال في تقريرها التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري في 4 بنوك، بالإضافة إلى متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، والعملات هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي ، الدرهم الإماراتي»، وهي من أبرز العملات التي يتم التداول عليها في البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.70 جنيه للشراء، 24.78 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.04 جنيه للشراء، 26.12 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.55 جنيه للشراء، 29.65 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.57 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.64 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 24.68 جنيه للشراء، 24.73 للبيع.

بنك مصر: 24.68 جنيه للشراء، 24.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 24.76 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.76 جنيه للشراء، 24.79 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 26.00 جنيه للشراء، 26.41 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 26.08 جنيه للشراء، 26.48 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 25.96 جنيه للشراء، 26.41 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 26.07 جنيه للشراء، 26.49 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 29.45 جنيه للشراء، 29.96 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.46 جنيه للشراء، 29.95 للبيع.

بنك مصر: 29.37 جنيه للشراء، 29.88 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 29.37 جنيه للشراء، 29.88 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.58 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

بنك مصر: 6.56 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.56 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 6.72 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.73 جنيه للشراء، 6.75 للبيع.

بنك مصر: 6.72 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.74 جنيه للشراء، 6.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 77.85 جنيه للشراء، 80.89 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 76.75 جنيه للشراء، 81.12 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.60 جنيه للشراء، 81.08 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.87 جنيه للشراء، 80.89 للبيع.

المصدر: جريده المال

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