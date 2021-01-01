اكتشاف معدنين داخل نيزك في الصومال

آخر الأخبارعلم وتقنية › اكتشاف معدنين داخل نيزك في الصومال

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تم موخرا اكتشاف معدنين ليس لهما مثيل على الأرض داخل نيزك ضخم يبلغ وزنه 17 طناً في الصومال، يمكن أن يحملوا أدلة مهمة لكيفية تشكل الكويكبات.

تم العثور على المعدنين الجديدين داخل شريحة واحدة بحجم 2.5 أونصة (70 جرام) مأخوذة من نيزك العلي الذي تم العثور عليه في عام 2020. وقد أطلق العلماء على المعادن elaliite اسم النيزك والإلكينستانتونيت على اسم ليندي إلكينز. -Tanton ، المدير الإداري لمبادرة جامعة ولاية أريزونا بين الكواكب والباحث الرئيسي في مهمة Psyche القادمة لوكالة ناسا ، والتي سترسل مسبارًا للتحقيق في كويكب Psyche الغني بالمعادن للحصول على دليل على كيفية تشكل كواكب نظامنا الشمسي .

وسوف يتم إطلاق مركبة الفضاء Psyche التابعة لوكالة ناسا في أكتوبر 2023، ومن المقرر أن تصل إلى الكويكب سايكي في أغسطس 2029.

وستقوم المركبة الفضائية بالتحقيق في الكويكب، المسمى أيضًا Psyche، والذي يُعتقد أنه مصنوع بالكامل تقريبًا من المعدن، يمكن أن تساعد دراسة الكويكب الباحثين في التعرف على كيفية تشكل الكواكب، لأن الكويكب ربما كان في المراحل الأولى من تحوله إلى نواة كوكبية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اكتشاف معدنين داخل نيزك في الصومال

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80750

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager