اكتشاف معدنين داخل نيزك في الصومال

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تم موخرا اكتشاف معدنين ليس لهما مثيل على الأرض داخل نيزك ضخم يبلغ وزنه 17 طناً في الصومال، يمكن أن يحملوا أدلة مهمة لكيفية تشكل الكويكبات.



تم العثور على المعدنين الجديدين داخل شريحة واحدة بحجم 2.5 أونصة (70 جرام) مأخوذة من نيزك العلي الذي تم العثور عليه في عام 2020. وقد أطلق العلماء على المعادن elaliite اسم النيزك والإلكينستانتونيت على اسم ليندي إلكينز. -Tanton ، المدير الإداري لمبادرة جامعة ولاية أريزونا بين الكواكب والباحث الرئيسي في مهمة Psyche القادمة لوكالة ناسا ، والتي سترسل مسبارًا للتحقيق في كويكب Psyche الغني بالمعادن للحصول على دليل على كيفية تشكل كواكب نظامنا الشمسي .



وسوف يتم إطلاق مركبة الفضاء Psyche التابعة لوكالة ناسا في أكتوبر 2023، ومن المقرر أن تصل إلى الكويكب سايكي في أغسطس 2029.

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وستقوم المركبة الفضائية بالتحقيق في الكويكب، المسمى أيضًا Psyche، والذي يُعتقد أنه مصنوع بالكامل تقريبًا من المعدن، يمكن أن تساعد دراسة الكويكب الباحثين في التعرف على كيفية تشكل الكواكب، لأن الكويكب ربما كان في المراحل الأولى من تحوله إلى نواة كوكبية.