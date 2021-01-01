غرامة 2.2 مليون دولار على «تسلا» بسبب دعاية مضللة

فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، غرامة مالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي على شركة "تسلا"، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الإعلان في البلاد.
وذكرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "تسلا" روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيه بشأن نطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود باستخدام سياراتها، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأشارت اللجنة موضحة أن شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، قامت بتغيير هذا الإعلان عبر موقعها الإلكتروني باللغة الكورية، في شهر فبراير الماضي، عندما أجرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية تحقيقا، بشأن المعلومات المغلوطة الواردة فيه.
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