غرامة 2.2 مليون دولار على «تسلا» بسبب دعاية مضللة

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فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، غرامة مالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي على شركة "تسلا"، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الإعلان في البلاد.



وذكرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "تسلا" روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيه بشأن نطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود باستخدام سياراتها، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.



وأشارت اللجنة موضحة أن شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، قامت بتغيير هذا الإعلان عبر موقعها الإلكتروني باللغة الكورية، في شهر فبراير الماضي، عندما أجرت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية تحقيقا، بشأن المعلومات المغلوطة الواردة فيه.

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وستفرض الجهة التنظيمية كذلك غرامة إضافية على "تسلا"، قدرها 783 دولارا أمريكا، لانتهاكها قانون التجارة الإلكترونية، قائلة إن الشركة لم تقدم معلومات كافية للمستهلكين حول سياستها الخاصة بالإلغاء، وأنها سترسل إشعارا إلى "تسلا" من أجل تصحيح أنشطتها.يشار إلى أنه اعتبارا من نهاية سبتمبر 2022، باعت شركة "تسلا" 45812 سيارة تعمل بالبطاريات في كوريا الجنوبية، وذلك منذ افتتاح مكتب محلي لها في عام 2015، وفقا لوزارة النقل في البلاد، الأمر الذي جعل حجم المبيعات منها ثالث أكبر علامة تجارية للسيارات الخضراء، بحصة سوقية محلية تبلغ 13 في المائة، من بعد شركات صناعة السيارات المحلية "هيونداي" و"كيا".