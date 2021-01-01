تعيد تويتر النظر في حظر الإعلانات السياسية

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ذكر موقع تويتر، إنه سيبدأ في تخفيف الحظر الذي فرضه منذ فترة طويلة على الإعلانات السياسية، مما يسمح لمجموعات المناصرة والمسؤولين المنتخبين باستئناف العروض الترويجية التي تركز على أسباب محددة.



وكان تويتر، قد حظر بعض أشكال الدعاية السياسية في نوفمبر 2019. حيث عولت الشركة على ضرورة كسب التأثير السياسي بدلاً من شرائه، حيث يكتسب السياسيون الجماهير من خلال إثارة اهتمام حقيقي بما يجب عليهم قوله بدلاً من استخدام الأموال لتضخيم أهدافهم.



وقامت جمعية الزهايمر، وهي مجموعة مناصرة للرعاية الصحية، في تلك الفترة، وأنفقت مبلغ 84000 دولار على الحملات الإعلانية على تويتر. كان لإحدى الحملات هدف واحد، وهو إقناع الناس بمطالبة الكونجرس باستثمارات أكبر في الأبحاث الطبية الخاصة بالمرض.

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قال ماسك، إن أحد أهدافه في الاستحواذ على Twitter هو تخفيف قواعده حول أنواع المحتوى التي يُسمح بها على المنصة. أثار نهج الملياردير في تعديل المحتوى مخاوف العلامات التجارية الكبرى، والتي أوقف بعضها إنفاقها مؤقتًا على Twitter لمنع إعلاناتها من الظهور بجانب التغريدات المثيرة للجدل. وقد تسبب ذلك في انخفاض عائداتTwitter بشكل كبير.قال موقع Twitter يوم مؤخرا، إنه سيبدأ في السماح بالإعلانات القائمة على السبب، مما يسمح للمسوقين بالترويج لمحتوى حول القضايا السياسية. وأنها ستوسع لاحقًا أشكالًا أخرى من الدعاية السياسية، سمح تويتر بالإعلان على أساس السبب مع بعض القيود، بما في ذلك تلك التي تمنع المعلنين من استخدام الاستهداف الدقيق للوصول إلى مجموعات محددة من الأشخاص.وكتبت الشركة على موقع تويتر: "نعتقد أن الإعلانات القائمة على السبب يمكن أن تسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة". "من الآن فصاعدًا ، سنعمل على مواءمة سياستنا الإعلانية مع سياسة التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى."قد تؤدي هذه الخطوة إلى فتح Twitter لمزيد من الإيرادات حيث تحاول جذب المعلنين للعودة إلى النظام الأساسي. الانتخابات الوطنية ليست مقررة في الولايات المتحدة هذا العام.يتعارض حظر تويتر للإعلانات السياسية مع سياسات فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي الكبرى الأخرى، التي تسمح للمسؤولين المنتخبين والمرشحين بشراء الإعلانات. قوبل قرار 2019 باحتجاج من المحافظين والليبراليين، الذين جادلوا بأن القيود تعيق الحملات السياسية وتمنع بشكل غير عادل بعض المنظمات المناصرة من نشر رسائلها.