تعرف على التفاصيل.. تسعيرة استرشادية وليست جبرية لهذه السلع ..



الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تبذل الدولة جهود كبيرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتشكلت اللجنة العليا للأسعار بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بعضوية كلا من وزارة التموين، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك، وذلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية.



والسعر العادل يختلف عن التسعير الجبرى، حيث أنه من ضمن مهام اللجنة تحديد أسعار استرشادية للسلع الأساسية كالزيت ، السكر ، الدقيق، العدس الفول ، المسلي، الشاي، بحيث تعلن اللجنة عن تراوح سعر السلعة ما بين الحد الأدنى والاقصى لها .



ويحق للجنه العليا للأسعار، وضع سعر استرشادي عادل ومناسب، لأي سلعة يحدث تذبذب في أسعارها، وفقا لتصريحات وزير التموين السابقة، والذي شدد على أنه غير مستحب تسعر السلع باستثناء التي يحدث تذبذب في أسعارها.

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وهو ما حدث مؤخرا مع سلعة الأرز، حينما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد أسعار الأرز، من 12 جنيها للكيلو السائب ، و15 جنيها للكيلو المعبأ، و18 جنيها للكيلو الفاخر، وذلك لمدة 3 أشهر ، ثم تم تجديد العمل بالقرار لفترة مماثلة، حيث أنه يحق لرئيس الوزراء التدخل عند حدوث اضطرابات وتذبذب في أسعار سلعة ما .وأوضح وزير التموين خلال تصريحات صحفية سابقة، انه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالحكومة اليوم، على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعةكما أشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.